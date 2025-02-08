Клієнти ПриватБанку вимагають більше прав щодо верифікації через шахраїв

Банківська картка у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти державного "ПриватБанку" скаржаться на слабий захист від шахрайства та просять надати право вибору способів верифікації. Наприклад, під час крадіжки, у разі доступу до карток та телефону, можна змінити паролі та заволодіти коштами.

Про це йдеться на сторінці банку у соцмережі Facebook.

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Чому клієнти невдоволені правилами ПриватБанку

Один із постраждалих клієнтів розповів, що кожен з громадян наражає себе на небезпеку, тримаючи кошти на рахунку. Він пояснив, що в разі нападу на вулиці, зловмисник, маючи доступ до телефону та карток, зможе заволодіти коштами. Так, він може підійти до банкомату, ініціювати зміну пін-коду до картки, а далі — за схемою:

отримає дзвінок від банку, натисне 1;

змінить пароль входу в "Приват24", просто обравши картку;

створить новий пін-код.

"Всі ваші рахунки під загрозою — і банк підтверджує цю схему "це загальні правила" — і не надає клієнту право обирати, як клієнта банку можуть верифікувати в таких випадках", — повідомив чоловік.

Вважає, що надійний банк не дозволить собі легких способів для крадіїв заволодіти рахунками. Тоді як крадіжки "телефон+картки" трапляються чи не щодня.

Він попросив ПриватБанк надати клієнтам право вибору способів верифікації саме на випадок забутих пін-кодів та доступів до "Приват24". Чоловік зауважив, що сам зараз чекає суду. У разі, якщо фінустанова не надасть відповідне право — припинить співпрацю з банком та більше не зберігатиме в ньому свої кошти.

Що кажуть у ПриватБанку

У ПриватБанку відреагували на звернення, зазначивши, що на постійній основі удосконалюють системи захисту від шахрайства, використовують сучасні методи збереження особистої інформації клієнтів, конфіденційності фінансових операцій.

Щодо випадків шахрайства, то розслідуванням, розшуком і затриманням злодіїв, згідно із законодавством, займаються правоохоронці. Такі дії є поза юрисдикцією банку, він лише може сприяти в розслідуванні будь-яким необхідним чином.

"Окрім того, ми постійно на всіх офіційних сторінках попереджаємо про шахрайські схеми, які часто використовують зловмисники, та просимо кожного клієнта відповідально ставитися до дотримання правил цифрової політики", — додали у банку.

Скриншот. Джерело: ПриватБанк FB

Також ми писали, що в ПриватБанку є проблеми з перевипуском нових банківських карток. Клієнтам відмовляють у видачі нових під приводом продовження їхнього терміну дії.

Раніше повідомлялося, що клієнти ПриватБанку поскаржилися на невиплату грошей за програмою "Страхування від шахрайства". Однак українцям назвали вагому причину відмови.