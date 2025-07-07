В ПриватБанке появилась функция перевода денег через Google Pay или Apple Pay - как воспользоваться

ПриватБанк добавил новую функцию в Приват24 — что изменилось
Государственный ПриватБанк в июле 2025 года запустил для украинцев новую функцию. Так, в Приват24 гражданам больше не нужно вводить реквизиты карты банка, если они хотят сделать перевод со счета, открытого в другом финансовом учреждении.
Как пишет издание РБК-Украина, соответствующие сообщения получают клиенты ПриватБанка.
Обновления в Приват24
Известно, что новый сервис появился в мобильном приложении банка.
"В Приват24 появился новый сервис — пополнение карты ПриватБанка с карты любого банка Украины через Google Pay или Apple Pay. Реквизиты карты вводить не нужно", — говорится в сообщении.
Как воспользоваться новой услугой
Для этого владельцам приватовских карт нужно:
- авторизоваться в приложении Приват24;
- в меню перейти в раздел "Пополнить счет";
- указать сумму;
- выбрать способ оплаты — Google Pay или Apple Pay;
- выбрать карту из кошелька и подтвердить платеж.
Что еще стоит знать
Напомним, ПриватБанк недавно разрешил юрлицам открывать счета онлайн и частично отменил абонплату. В банке отмечают, что специальное предложение для клиентов будет действовать в течение трех месяцев.
Ранее мы рассказывали, что клиенты ПриватБанка имеют проблемы с актуализацией данных в Приват24. Известно, как еще можно обновить личную информацию.
Также мы писали, что в ПриватБанке можно обменять валюту на гривны без комиссии. Такая услуга доступна на устройствах АТМ-Recycler.
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