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Головна Фінанси Обмін валюти без комісії — як працює нова послуга ПриватБанку

Обмін валюти без комісії — як працює нова послуга ПриватБанку

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 07:01
ПриватБанк дозволив здійснювати оперативний обмін валюти без комісії — деталі
Банківське відділення у столиці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українцям доступна послуга у ПриватБанку з обміну готівкової валюти на готівкові гривні у цілодобовому режимі та без додаткових комісій. Скористатися таким сервісом можна завдяки пристроям АТМ-Recycler. 

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію банку.

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Що треба знати про валютообмін без комісій у ПриватБанку

Як зазначають у банку, у 2025 році громадяни можуть отримати готівку у гривні одразу після здійснення відповідної операції:

  • без зайвих комісій;
  • без зарахування на картку.

За умовами обміну готівкової валюти у пристроях банку, передбачається видача коштів за готівковим курсом "ПриватБанку", решту до 100 грн зарахують на банківську картку або мобільний рахунок.

У фінустанові встановлені наступні ліміти на валютообмін:

  • до 1 тис. доларів за одну фінансову операцію;
  • до 1 тис. євро за одну операцію.

Як скористатися послугою з валютообміну

Громадяни можуть скористатися новим сервісом через банкомат Recycler ПриватБанку, який налаштований на прийом готівки, обравши з переліку на офіційному сайті банку у кожному конкретному місті.

Необхідно зробити наступні кроки:

  • на сайті фінустанови перейти до пошуку;
  • обрати пункт у пошуку "Банкомати";
ПриватБанк
Мапа з банкоматами. Джерело: ПриватБанк
  • в розширеному пошуку вказати "Прийом готівки пачкою";
ПриватБанк
Пошук банкомата. Джерело: ПриватБанк
  • натиснути пункт "Застосувати". 

Нагадаємо, що в ПриватБанку сталися деякі зміни у застосунку Приват24. Йдеться про оновлення одного із сервісів.  

Також ми писали, що до кінця року в ПриватБанку буде діяти знижена комісія на валютні перекази. Клієнтам банку можна буде платити удвічі менше. 

ПриватБанк банки долар валюта гроші
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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