ПриватБанк дозволив здійснювати оперативний обмін валюти без комісії — деталі

Банківське відділення у столиці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українцям доступна послуга у ПриватБанку з обміну готівкової валюти на готівкові гривні у цілодобовому режимі та без додаткових комісій. Скористатися таким сервісом можна завдяки пристроям АТМ-Recycler.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію банку.

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Як зазначають у банку, у 2025 році громадяни можуть отримати готівку у гривні одразу після здійснення відповідної операції:

без зайвих комісій;

без зарахування на картку.

За умовами обміну готівкової валюти у пристроях банку, передбачається видача коштів за готівковим курсом "ПриватБанку", решту до 100 грн зарахують на банківську картку або мобільний рахунок.

У фінустанові встановлені наступні ліміти на валютообмін:

до 1 тис. доларів за одну фінансову операцію;

до 1 тис. євро за одну операцію.

Як скористатися послугою з валютообміну

Громадяни можуть скористатися новим сервісом через банкомат Recycler ПриватБанку, який налаштований на прийом готівки, обравши з переліку на офіційному сайті банку у кожному конкретному місті.

Необхідно зробити наступні кроки:

на сайті фінустанови перейти до пошуку;

обрати пункт у пошуку "Банкомати";

Мапа з банкоматами. Джерело: ПриватБанк

в розширеному пошуку вказати "Прийом готівки пачкою";

Пошук банкомата. Джерело: ПриватБанк

натиснути пункт "Застосувати".

Нагадаємо, що в ПриватБанку сталися деякі зміни у застосунку Приват24. Йдеться про оновлення одного із сервісів.

Також ми писали, що до кінця року в ПриватБанку буде діяти знижена комісія на валютні перекази. Клієнтам банку можна буде платити удвічі менше.