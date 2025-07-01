ПриватБанк дозволив здійснювати оперативний обмін валюти без комісії — деталі

Обмін валюти без комісії — як працює нова послуга ПриватБанку
Українцям доступна послуга у ПриватБанку з обміну готівкової валюти на готівкові гривні у цілодобовому режимі та без додаткових комісій. Скористатися таким сервісом можна завдяки пристроям АТМ-Recycler.
Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію банку.
Що треба знати про валютообмін без комісій у ПриватБанку
Як зазначають у банку, у 2025 році громадяни можуть отримати готівку у гривні одразу після здійснення відповідної операції:
- без зайвих комісій;
- без зарахування на картку.
За умовами обміну готівкової валюти у пристроях банку, передбачається видача коштів за готівковим курсом "ПриватБанку", решту до 100 грн зарахують на банківську картку або мобільний рахунок.
У фінустанові встановлені наступні ліміти на валютообмін:
- до 1 тис. доларів за одну фінансову операцію;
- до 1 тис. євро за одну операцію.
Як скористатися послугою з валютообміну
Громадяни можуть скористатися новим сервісом через банкомат Recycler ПриватБанку, який налаштований на прийом готівки, обравши з переліку на офіційному сайті банку у кожному конкретному місті.
Необхідно зробити наступні кроки:
- на сайті фінустанови перейти до пошуку;
- обрати пункт у пошуку "Банкомати";
- в розширеному пошуку вказати "Прийом готівки пачкою";
- натиснути пункт "Застосувати".
Нагадаємо, що в ПриватБанку сталися деякі зміни у застосунку Приват24. Йдеться про оновлення одного із сервісів.
Також ми писали, що до кінця року в ПриватБанку буде діяти знижена комісія на валютні перекази. Клієнтам банку можна буде платити удвічі менше.
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