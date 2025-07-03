У ПриватБанку змінили правила — кому частково скасували абонплату

Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У держфінустанові "ПриватБанк" пропонують відкриття рахунків для підприємств та компаній онлайн з частковим скасуванням абонплати. Відповідно до пропозиції, нульовий тариф діятиме три місяці.

Про це повідомила пресслужба банку.

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Як зазначається, ПриватБанк надав можливість юридичним особам відкриття рахунків повністю в онлайн-режимі. Тобто клієнтам не потрібно спеціально звертатися до відділення банку та подавати папери.

У фінустанові наголошують, що онлайн-рахунок є не просто доступом до фінансів, а повним набором сучасних сервісів. А саме йдеться про:

мобільний банкінг;

"Приват24 для бізнесу";

зручну аналітику й підтримку 24/7;

сервіси для бухгалтерів.

Скриншот. Джерело: ПриватБанк

Як відкрити рахунок онлайн в ПриватБанку

Для того, щоб відкрити рахунок для підприємств та компаній з частково скасованою абонплатою, необхідно лише:

зайти на офіційний сайт;

заповнити відповідну заявку;

завантажити необхідні документи;

підписати хмарним КЕП юрособи/директора.

За відсутності цифрового підпису клієнти можуть його зробити оперативно та безплатно в "Приват24".

Банк перевірить подані документи, за необхідності підкаже, що потрібно змінити й відразу після відкриття рахунку надішле реквізити.

Після цього стане доступна реєстрація в "Приват24 для бізнесу" та доступ до всіх сервісів банку.

Нагадаємо, ПриватБанк дозволив купувати ОВДП на сайті Приват24 цілодобово. У фінустанові зазначили, що мінімальний розмір інвестиції має стартувати з 1 тис. грн.

Раніше ми писали, що клієнти ПриватБанку мають проблеми під час актуалізації даних через Приват24. Відомо, які ще є способи оновити подану персональну інформацію.