У ПриватБанку змінили правила — кому частково скасували абонплату

ПриватБанк частково скасував плату за одну з послуг — подробиці
У держфінустанові "ПриватБанк" пропонують відкриття рахунків для підприємств та компаній онлайн з частковим скасуванням абонплати. Відповідно до пропозиції, нульовий тариф діятиме три місяці.
Про це повідомила пресслужба банку.
Що відомо про часткове скасування тарифів у ПриватБанку
Як зазначається, ПриватБанк надав можливість юридичним особам відкриття рахунків повністю в онлайн-режимі. Тобто клієнтам не потрібно спеціально звертатися до відділення банку та подавати папери.
У фінустанові наголошують, що онлайн-рахунок є не просто доступом до фінансів, а повним набором сучасних сервісів. А саме йдеться про:
- мобільний банкінг;
- "Приват24 для бізнесу";
- зручну аналітику й підтримку 24/7;
- сервіси для бухгалтерів.
Як відкрити рахунок онлайн в ПриватБанку
Для того, щоб відкрити рахунок для підприємств та компаній з частково скасованою абонплатою, необхідно лише:
- зайти на офіційний сайт;
- заповнити відповідну заявку;
- завантажити необхідні документи;
- підписати хмарним КЕП юрособи/директора.
За відсутності цифрового підпису клієнти можуть його зробити оперативно та безплатно в "Приват24".
Банк перевірить подані документи, за необхідності підкаже, що потрібно змінити й відразу після відкриття рахунку надішле реквізити.
Після цього стане доступна реєстрація в "Приват24 для бізнесу" та доступ до всіх сервісів банку.
Нагадаємо, ПриватБанк дозволив купувати ОВДП на сайті Приват24 цілодобово. У фінустанові зазначили, що мінімальний розмір інвестиції має стартувати з 1 тис. грн.
Раніше ми писали, що клієнти ПриватБанку мають проблеми під час актуалізації даних через Приват24. Відомо, які ще є способи оновити подану персональну інформацію.
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