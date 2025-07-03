Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси ПриватБанк частково скасував плату за одну з послуг — подробиці

ПриватБанк частково скасував плату за одну з послуг — подробиці

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 07:01
У ПриватБанку змінили правила — кому частково скасували абонплату
Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У держфінустанові "ПриватБанк" пропонують відкриття рахунків для підприємств та компаній онлайн з частковим скасуванням абонплати. Відповідно до пропозиції, нульовий тариф діятиме три місяці.

Про це повідомила пресслужба банку.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про часткове скасування тарифів у ПриватБанку

Як зазначається, ПриватБанк надав можливість юридичним особам відкриття рахунків повністю в онлайн-режимі. Тобто клієнтам не потрібно спеціально звертатися до відділення банку та подавати папери. 

У фінустанові наголошують, що онлайн-рахунок є не просто доступом до фінансів, а повним набором сучасних сервісів. А саме йдеться про:

  • мобільний банкінг;
  • "Приват24 для бізнесу";
  • зручну аналітику й підтримку 24/7;
  • сервіси для бухгалтерів.
ПриватБанк
Скриншот. Джерело: ПриватБанк

Як відкрити рахунок онлайн в ПриватБанку

Для того, щоб відкрити рахунок для підприємств та компаній з частково скасованою абонплатою, необхідно лише:

  • зайти на офіційний сайт;
  • заповнити відповідну заявку;
  • завантажити необхідні документи;
  • підписати хмарним КЕП юрособи/директора.

За відсутності цифрового підпису клієнти можуть його зробити оперативно та безплатно в "Приват24".  

Банк перевірить подані документи, за необхідності підкаже, що потрібно змінити й відразу після відкриття рахунку надішле реквізити. 

Після цього стане доступна реєстрація в "Приват24 для бізнесу" та доступ до всіх сервісів банку.

Нагадаємо, ПриватБанк дозволив купувати ОВДП на сайті Приват24 цілодобово. У фінустанові зазначили, що мінімальний розмір інвестиції має стартувати з 1 тис. грн.  

Раніше ми писали, що клієнти ПриватБанку мають проблеми під час актуалізації даних через Приват24. Відомо, які ще є способи оновити подану персональну інформацію.  

ПриватБанк гроші банки бізнес банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації