Оновлення у Приват24 — які зміни підготували для користувачів

Люди проходять повз відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Один із найбільших державних банків України ПриватБанк попередив своїх клієнтів про важливі оновлення у мобільному застосунку Приват24. Нововведення торкнулися однієї з послуг.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

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Детальніше про зміни від ПриватБанку

Як зазначається, у мобільному застосунку Приват24 оновилося меню. Зміни, передусім, торкнулися сервісу "Оплата частинами". Так, тепер, клієнти банку зможуть:

бачити точну кількість платежів, що залишились;

знати загальну суму, яку потрібно сплатити;

легко орієнтуватися у своїх договорах.

"Усе просто: заходьте в Приват24, тисніть "Оплата частинами" — і легко відстежуйте всі свої платежі", — пояснили у фінансовій установі.

Про що ще варто знати

Раніше повідомлялося, що ПриватБанк знизив тарифи на міжнародні валютні перекази. Відомо, що вони діятимуть до кінця 2025 року.

Зараз українці переказують гроші грошей за тарифом в 1% лише у двох валютах:

у доларах США;

у євровалюті.

До рішення банку про зниження вартості такої послуги тариф становив 2%. Виконати валютний переказ на закордонну картку можна у мобільному застосунку чи через вебверсію Приват24.

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