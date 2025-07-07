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Головна Фінанси ПриватБанк додав нову функцію у Приват24 — що змінилося

ПриватБанк додав нову функцію у Приват24 — що змінилося

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Дата публікації: 7 липня 2025 07:01
У ПриватБанку з'явилася функція переказу грошей через Google Pay або Apple Pay — як скористатися
Додаток Приват24 на мобільному пристрої. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Державний ПриватБанк у липні 2025 року запустив для українців нову функцію. Так, у Приват24 громадянам більше не потрібно вводити реквізити картки банку, якщо вони хочуть зробити переказ з рахунку, відкритого в іншій фінансовій установі.  

Як пише видання РБК-Україна, відповідні повідомлення отримують клієнти ПриватБанку.

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Оновлення у Приват24 

Відомо, що новий сервіс з'явився у мобільному застосунку банку.

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Клієнти ПриватБанку отримують повідомлення про оновлення. Скриншот: РБК-Україна

"У Приват24 з'явився новий сервіс — поповнення картки ПриватБанку з картки будь-якого банку України через Google Pay або Apple Pay. Реквізити картки вводити не потрібно", — йдеться у повідомленні.

Як скористатися новою послугою

Для цього власникам приватівських карток потрібно:

  • авторизуватись у додатку Приват24;
  • в меню перейти у розділ  "Поповнити рахунок";
  • зазначити суму;
  • обрати спосіб оплати — Google Pay чи Apple Pay;
  • вибрати картку з гаманця та підтвердити платіж.

Що ще варто знати 

Нагадаємо, ПриватБанк нещодавно дозволив юрособам відкривати рахунки онлайн та частково скасував абонплату. У банку наголошують, що спеціальна пропозиція для клієнтів діятиме впродовж трьох місяців. 

Раніше ми розповідали, що клієнти ПриватБанку мають проблеми з актуалізацією даних у Приват24. Відомо, як ще можна оновити особисту інформацію. 

Також ми писали, що у ПриватБанку можна обміняти валюту на гривні без комісії. Така послуга доступна на пристроях АТМ-Recycler.  

ПриватБанк банки Приват24 грошові перекази банківські карти банк
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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