У ПриватБанку з'явилася функція переказу грошей через Google Pay або Apple Pay — як скористатися

Додаток Приват24 на мобільному пристрої. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Державний ПриватБанк у липні 2025 року запустив для українців нову функцію. Так, у Приват24 громадянам більше не потрібно вводити реквізити картки банку, якщо вони хочуть зробити переказ з рахунку, відкритого в іншій фінансовій установі.

Як пише видання РБК-Україна, відповідні повідомлення отримують клієнти ПриватБанку.

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Оновлення у Приват24

Відомо, що новий сервіс з'явився у мобільному застосунку банку.

Клієнти ПриватБанку отримують повідомлення про оновлення. Скриншот: РБК-Україна

"У Приват24 з'явився новий сервіс — поповнення картки ПриватБанку з картки будь-якого банку України через Google Pay або Apple Pay. Реквізити картки вводити не потрібно", — йдеться у повідомленні.

Як скористатися новою послугою

Для цього власникам приватівських карток потрібно:

авторизуватись у додатку Приват24;

в меню перейти у розділ "Поповнити рахунок";

зазначити суму;

обрати спосіб оплати — Google Pay чи Apple Pay;

вибрати картку з гаманця та підтвердити платіж.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк нещодавно дозволив юрособам відкривати рахунки онлайн та частково скасував абонплату. У банку наголошують, що спеціальна пропозиція для клієнтів діятиме впродовж трьох місяців.

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