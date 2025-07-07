У ПриватБанку з'явилася функція переказу грошей через Google Pay або Apple Pay — як скористатися

ПриватБанк додав нову функцію у Приват24 — що змінилося
Державний ПриватБанк у липні 2025 року запустив для українців нову функцію. Так, у Приват24 громадянам більше не потрібно вводити реквізити картки банку, якщо вони хочуть зробити переказ з рахунку, відкритого в іншій фінансовій установі.
Як пише видання РБК-Україна, відповідні повідомлення отримують клієнти ПриватБанку.
Оновлення у Приват24
Відомо, що новий сервіс з'явився у мобільному застосунку банку.
"У Приват24 з'явився новий сервіс — поповнення картки ПриватБанку з картки будь-якого банку України через Google Pay або Apple Pay. Реквізити картки вводити не потрібно", — йдеться у повідомленні.
Як скористатися новою послугою
Для цього власникам приватівських карток потрібно:
- авторизуватись у додатку Приват24;
- в меню перейти у розділ "Поповнити рахунок";
- зазначити суму;
- обрати спосіб оплати — Google Pay чи Apple Pay;
- вибрати картку з гаманця та підтвердити платіж.
Що ще варто знати
Нагадаємо, ПриватБанк нещодавно дозволив юрособам відкривати рахунки онлайн та частково скасував абонплату. У банку наголошують, що спеціальна пропозиція для клієнтів діятиме впродовж трьох місяців.
Раніше ми розповідали, що клієнти ПриватБанку мають проблеми з актуалізацією даних у Приват24. Відомо, як ще можна оновити особисту інформацію.
Також ми писали, що у ПриватБанку можна обміняти валюту на гривні без комісії. Така послуга доступна на пристроях АТМ-Recycler.
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