ПриватБанк вимагає актуалізувати дані — які можливі труднощі та як діяти

Застосунок ПриватБанку на телефоні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти держфінустанови "ПриватБанк" мають виконувати обов'язок щодо надання оновленої достовірної персональної інформації. Проте іноді процедура з актуалізації даних може виявитися проблематичною.

Про це йдеться на порталі Мінфін, де клієнти можуть залишати відгуки про роботу державного банку.

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Проблеми під час актуалізації даних в Приват24

Як випливає з повідомлення клієнта, йому потрібно було пройти процедуру актуалізації даних. Він ввів всю необхідну інформацію у застосунку "Приват24", однак фінустанова не змогла опрацювати завантажені дані.

Громадянин повторив аналогічні дії тричі, однак щоразу банк не зараховував деякі дані. Звернення у службу підтримку банку також не вирішило проблеми.

Клієнт зазначив, що труднощі з ідентифікацією виникли через розбіжності у змінених назвах однієї й тієї ж вулиці.

"Банк не може перевірити відмінності в оновлених назвах вулиці та не проводить актуалізації. Це схоже на саботаж. ІТ-інфраструктура не може коректно обробити дані...", — йдеться у повідомленні.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Які є способи оновлення даних в ПриватБанку

Вимога актуалізації передбачена законом "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". У зв'язку з цим кожен банк в країні має перевіряти та оновлювати дані щодо клієнтів.

Дату такої вимоги для кожного клієнта визначають індивідуально залежно від рівня ризиків, проте щонайменше раз на п’ять років.

Для проходження процедури актуалізації даних у ПриватБанку є два основні способи:

через застосунок "Приват24";

через відділення банку.

У разі актуалізації даних дистанційно через "Приват24", клієнтам потрібно буде оновити застосунок, пройти авторизацію, зайти в розділ "Актуалізація інформації" та виконати вказівки згідно з інструкцією, додавши фото необхідних документів.

Якщо клієнт вирішить надані актуальну інформацію через відділення банку, то в такому разі знадобиться паспорт громадянина та ідентифікаційний код. Там менеджер банку допоможе успішно оновити дані.

Нагадаємо, у ПриватБанку діє сервіс обміну валюти на гривні без додаткових комісій. Таку послугу надають пристрої АТМ-Recycler.

Також ми писали, що в ПриватБанку купівля цінних паперів стала доступна на сайті "Приват24" цілодобово. Проте є певні нюанси щодо відповідних операцій.