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Направляется к новому историческому максимуму — криптоаналитик прогнозирует биткоину бешеный рост

6 июня 2024 04:05
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Биткоин приближается к новому историческому максимуму — прогноз криптоаналитика
Радостный мужчина держит в руке биткоин. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Самая популярная криптовалюта биткоин достигла отметки в 71 тысячу долларов, поднявшись на более чем 12% за месяц. Однако криптоаналитик Вилли Ву считает, что это еще не предел.

Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Investing.com.

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Биткоин приближается к новому историческому максимуму

"Отметка в 72 тыс. — это предохранитель, запускающий каскад ликвидации. Короткие позиции на сумму 1,5 миллиарда долларов США готовы к ликвидации, вплоть до 75 тысяч долларов США и нового исторического максимума", — заявил Вилли Ву.

Курс биткоина на бинанс
Курс биткоина по состоянию на вечер, 5 июня. Фото: скриншот

Прогнозы специалистов по поводу роста биткоина

Ранее трейдер Питер Брандт предусмотрел, что к концу августа 2025 года стоимость биткоина может достичь 130 000-150 000 долларов.

Также золотые горы монет биткоин прогнозирует и генеральный директор платежного сервиса Strike Джек Маллер. По его словам, стоимость популярной криптовалюты может достичь отметки от 250 тысяч долларов до миллиона долларов.

По мнению известного криптоинвестора Самсона Моу, один биткоин будет стоить миллион. Он считает, что это только вопрос времени.

Добавим, что некоторые криптоаналитики советуют странам уже задуматься о введении биткоина в качестве второй национальной валюты. Они объясняют это тем, что криптовалюта — ценный актив, способный защитить государство в условиях глобальной экономической нестабильности.

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