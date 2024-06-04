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Вартість біткоїна зросте щонайменше вдвічі — прогноз криптотрейдера

4 червня 2024 03:40
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Криптотрейдер Пітер Брандт заявив, що біткоїн коштуватиме від 130 тисяч доларів до 150 тисяч доларів
Пітер Брандт на тлі монети біткоїн. Фото ілюстративне: getblock.net
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Біткоїн коштуватиме від 130 тисяч доларів до 150 тисяч доларів. Це станеться, якщо ціна першої криптовалюти наслідуватиме траєкторію минулих бичачих циклів після халвінгу.

Про це йдеться у звіті генерального директора компанії Factor, трейдера й аналітика Пітера Брандта за 2 червня.

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Брандт зазначив, що кількість тижнів від початку кожного циклу бичачого ринку (найнижчого значення після падіння більш ніж на 75%) до дат халвінгу майже дорівнює кількості тижнів від дат халвінгу до наступних максимумів бичачого ринку. Експерт опублікував діаграму, на якій зазначено ці зміни, та наголосив, що у разі збереження такої послідовності наступний максимум циклу бичачого ринку має відбутися наприкінці серпня або на початку вересня 2025 року. X на графіку позначає ймовірну високу дату та рівень ціни.

Вартість біткоїна зросте щонайменше вдвічі — прогноз криптотрейдера - фото 1
Діаграма змін на бичачому ринку

"Наскільки високо може піднятися біткоїн у цьому бичачому циклі? Жоден метод аналізу не є надійним, але слід зазначити, що максимуми минулих бичачих ринків досить добре узгоджуються з перевернутою параболічною кривою. Якщо ця тенденція також збережеться, максимум цього бичачого ринкового циклу може бути в діапазоні від 130 тисяч доларів до 150 тисяч доларів", — підсумував Брандт.

Нагадаємо, генеральний директор компанії JAN3, що займається прискоренням впровадження біткоїна через розвиток інфраструктури та фінансових послуг, Самсон Моу заявив, що в майбутньому біткоїн подорожчає до мільйона доларів.

Також ми писали про те, що через хакерські атаки відома японська криптовалютна біржа DMM Bitcoin втратила понад 4 400 BTC, тобто близько 305 мільйонів доларів.

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