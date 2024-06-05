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Біткоїн може стати другою валютою США — думка криптоаналітиків

5 червня 2024 04:05
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Зростання ціни криптовалюти у 2024 році
Біткоїни на гаманці з доларами та кредитними картками. Фото ілюстративне: Freepik
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Деякі країни мають вже замислитись про запровадження біткоїна в якості другої національної валюти. Адже криптовалюта — цінний актив, здатний захистити державу в умовах глобальної економічної нестабільності.

Про це на ютуб-каналі All-In розповів керівник венчурної компанії Social Capital, мільярдер Чамат Паліхапітія. 

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Чамат Паліхапітія прогнозує, що ближче до жовтня 2025 року вартість біткоїна може зрости до 500 тисяч доларів США. І тоді на фоні знецінення американської валюти у BTC з'являться непогані можливості. 

Венчурний інвестор Чамат Паліхапітія
Венчурний інвестор Чамат Паліхапітія. Фото: скриншот відео

Мільярдер зазначив: концепцію прийняття цифрового золота йому пояснив засновник кастодіана, аргентинський підприємець Xapo Венсес Касарес. На думку останнього, цю концепцію, ймовірно, незабаром втілять у США. Хоча наразі країна досить скептично ставиться до цифрового золота. 

У свою чергу, Паліхапітія пояснив принцип бівалютної системи зі ставкою на першу криптовалюту. Звичайні кошти будуть для повсякденних витрат — магазинних покупок та оплати різноманітних побутових послуг. А біткоїн підійде тим, хто шукає надійний актив, який має залишкову вартість.

До слова, у світі дві країни, де біткоїн визнаний законним платіжним засобом — Центральноафриканська Республіка і Сальвадор.  

Раніше гендиректор компанії Factor Пітер Брандт припустив, що біткоїн коштуватиме 130-150 тисяч доларів. Це станеться, якщо ціна першої криптовалюти наслідуватиме траєкторію минулих бичачих циклів після халвінгу.

Також ми повідомляли, шо хакери обікрали відому японську криптовалютну біржу DMM Bitcoin на 4502,9 біткоїна. Компанія втратила близько 305 мільйонів доларів.

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