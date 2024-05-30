Гендиректор Strike Джек Маллерс спрогнозував зростання вартості біткоїна до мільйона доларів

Джек Маллерс. Фото: investinfo.pro

Вартість біткоїна може сягнути позначки від 250 тисяч доларів до мільйона доларів. Імовірно, що це станеться під час бичачого ралі, яке спостерігається вже зараз.

Про це під час подкасту із засновником компанії Pomp Investments Ентоні Помпліано в п'ятницю, 24 травня, заявив генеральний директор платіжного сервісу Strike Джек Маллерс.

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На думку Маллерса, біткоїн досі перебуває на стадії раннього розвитку. Через те що ринок облігацій стикається з проблемами, центральні банки можуть запровадити значний обсяг ліквідності у фінансову систему для її стабілізації. Це спровокує зростання активів, зокрема біткоїна.

Керівник Strike впевнений, що на відміну від золота та державних валют перша криптовалюта є максимально стійкою до інфляції.

"Біткоїн можна назвати найтвердішою формою грошей завдяки фіксованому графіку видобутку монет та проведенню халвінгу кожні чотири роки. Швидкість випуску нових монет поступово знижується, при цьому підвищується довгострокова цінність біткоїна", — наголосив Маллерс.

Також він додав, що платіжний протокол Lightning Network, який створений для проведення миттєвих та дешевих транзакцій рішення другого рівня на основі блокчейну біткоїна, може ще більше підвищити попит на BTC. Гендиректор Strike впевнений, що першу криптовалюту можна використовувати навіть для повсякденних витрат, наприклад, для купівлі кави.

Нагадаємо, напередодні ціна біткоїна несподівано знизилася до менш ніж 68 тисяч доларів. Біржа Mt.Gox після п'яти років тиші перемістила до нових гаманців уранці у вівторок, 28 травня, більш як 107 тисяч біткоїнів на суму понад 7,2 мільярда доларів. Рух монет Mt.Gox викликав негативну реакцію ринку, а вартість біткоїна дещо впала.

Також ми повідомляли про те, що автор книги "Багатий тато, бідний тато" Роберт Кійосакі радить купувати реальні активи, такі як золото, срібло та біткоїн, а ринку облігацій прогнозує крах.