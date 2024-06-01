Курс біткоїна у майбутньому, коли його вартість досягне мільйона доларів

Цифрова валюта біткоїн. Фото ілюстративне: coinmarketcap.com

Один біткоїн буде коштувати мільйон. Це лише питання часу. Додаткових, специфічних умов для зростання перша криптовалюта світу не потребує.

Про це у середу, 29 травня, написав у своєму Twitter (X) відомий криптоінвестор Самсон Моу.

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Колишній директор зі стратегії Blockstream Самсон Моу, а нині керівник компанії JANЗ прогнозує, що біткоїн встановить новий рекод, і, зрештою, ціна за монету вийде на позначку в один мільйон дол. США.

Скриншот Twitter/Samson Mow

На думку криптоінвестора, ніяких "але", що завадять здорожчанню криптовалюти наразі немає, є тільки питання "коли" — коли один біткоїн продаватимуть за мільйон доларів.

У соцмережах Моу часто ділиться позитивними прогнозами щодо майбутнього BTC. В своїх підрахунках криптоінвестор спирається на поточну динаміку попиту та пропозиції біткоїна. За словами Самсона Моу, зараз попит на криптовалюту значно перевищує пропозицію.

Аналітик вважає, що один з ключових факторів, який впливає на ціну криптовалюти, є схвалення спотових біткоїн-ETF. Це фінансові інструменти, які дозволяють інвесторам отримати доступ до BTC без прямого володіння активом через традиційні ринки. Біткоїн-ETF наразі утримують понад мільйон біткоїнів. Це приблизно 5% від загального обсягу пропозиції, що перебуває в обігу.

Також ми повідомляли, що 27 травня ціна біткоїна несподівано зменшилась до 68 тисяч доларів. На думку аналітиків ринку, це пов'язано з переміщеннями великих сум біткоїнів збанкрутілої біржі Mt.Gox.

Раніше американський підприємець та інвестор, автор книги "Багатий тато, бідний тато" Роберт Кійосакі заявив про крах ринку облігацій, знецінення долара і здорожчання біткоїна.