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Прямує до нового історичного максимуму — криптоаналітик прогнозує біткоїну шалений ріст

6 червня 2024 04:05
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Інна Буряк
редактор
Біткоїн наближається до нового історичного максимуму — прогноз криптоаналітика
Радісний чоловік тримає в руці біткоїн. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Найпопулярніша криптовалюта біткоїн сягнула позначки в 71 тисячу доларів, вирісши на більш як 12% за місяць. Однак криптоаналітик Віллі Ву вважає, що це ще не межа.

Про це повідомляє УНН, посилаючись на Investing.com.

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Біткоїн наближається до нового історичного максимуму

"Позначка у 72 тис. — це запобіжник, який запускає каскад ліквідації. Короткі позиції на суму 1,5 мільярда доларів США готові до ліквідації, аж до 75 тисяч доларів США та нового історичного максимуму", — заявив Віллі Ву. 

Курс біткоїна на бінанс
Курс біткоїна станом на вечір, 5 червня. Фото: скриншот

Прогнози фахівців щодо росту біткоїна

Раніше трейдер Пітер Брандт передбачив, що до кінця серпня 2025 року вартість біткоїна може сягнути 130 000-150 000 доларів.

Також золоті гори монет біткоїн прогнозує й генеральний директор платіжного сервісу Strike Джек Маллер. За його словами, вартість популярної криптовалюти може сягнути позначки від 250 тисяч доларів до мільйона доларів.  

На думку відомого криптоінвестора Самсона Моу, один біткоїн буде коштувати мільйон. Він вважає, що це лише питання часу.

Додамо, що деякі криптоаналітики радять країнам вже замислитись про запровадження біткоїна як другу національну валюту. Вони пояснюють це тим, що криптовалюта — цінний актив, здатний захистити державу в умовах глобальної економічної нестабільності.

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торгівля
біткоїн
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