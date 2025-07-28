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Услуги Ощадбанка — почему военному не нравится сервис

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Дата публикации 28 июля 2025 19:19
Ощадбанк — почему некоторые военные жалуются на работу госбанка
Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Государственный Ощадбанк просит своих украинцев посещать физические отделения для того, чтобы подтвердить свои доходы, когда возникнет такая необходимость. Однако среди клиентов банка есть много военных, и не все они могут придерживаться этого правила.

На эту проблему пожаловался один из клиентов финучреждения на портале Минфин в разделе "Отзывы".

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Что не так с услугами Ощадбанка

В своем сообщении мужчина отметил, что является военным, поэтому у него просто нет времени, чтобы приехать в отделение Ощадбанка и предоставить справку для подтверждения доходов. Также он обратил внимание на то, что у банка сложная процедура подачи некоторых документов, в частности справки формы ОК-5.

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Военный пожаловался на работу Ощадбанка. Скришот: Минфин

"Сделайте удобным подачу справок ОК-5 и другие онлайн, как в некоторых других банках. Делайте что-то, потому что вы ничего не обновляете в своих системах", — написал он.

Актуализация данных в Ощадбанке

Напомним, что украинцы должны раз в пять лет обновлять персональные данные для того, чтобы непрерывно пользоваться банковскими услугами — это требование Национального банка Украины. Эту процедуру должны пройти все клиенты, которые получат соответствующее сообщение в приложении Ощад/24.

Актуализировать информацию дистанционно, сделав несколько шагов в приложении:

  • нажав на соответствующее сообщение;
  • в пункте "Еще" выбрав свой профиль;
  • перечитав представленные ранее данные;
  • подтвердив или добавив, если данные изменились.

После этого сообщение с требованием обновления персональных сведений исчезнет.

Ранее мы сообщали, что в Ощадбанке обновили карту "Моя кредитка". В банке объяснили, какие преимущества получили клиенты. Также напомним, о каких "скрытых" комиссиях должны знать клиенты Ощадбанка.

ВСУ Ощадбанк военные банк ограничения
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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