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Головна Фінанси Тарифи на платежі в Ощад 24/7 — які найвигідніші способи

Тарифи на платежі в Ощад 24/7 — які найвигідніші способи

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 06:01
Платежі в Ощад 24/7 — що треба знати про комісії у 2025 році
Люди похилого віку за комп'ютером. Фото: Freepik

У держфінустанові "Ощадбанк" розповіли, які передбачені тарифи на різні види платежів через "Ощад 24/7". Відомо, який найбільш вигідний варіант під час дистанційного розрахунку за житлово-комунальні послуги, оплати штрафі та поповнення мобільного зв'язку.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію банку.

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Можливості для клієнтів в Ощад 24/7

У фінустанові зазначили, що Ощад 24/7 є безпечним та зручним сервісом, що дозволить без відвідування відділення здійснити розрахунки за щонайменше дев'ять видів платежів:

  • за послуги підприємств, з якими укладено договори;
  • за товари та послуги за довільними реквізитами.

Так, в Ощад 24/7 клієнтам доступні до оплати різноманітні платежі, зокрема за комунальні послуги, перекази між картками, оплати кредитів, сплата штрафів.

Клієнти можуть робити розрахунки, використовуючи:

  • веб-банкінг;
  • мобільний банкінг;
  • оплату рахунків на сайті.

Для здійснення таких платежів необхідно:

  • увійти в систему;
  • обрати відповідний розділ (зокрема, "Платежі"/"Перекази"), ввести дані;
  • підтвердити операцію. 

Які передбачені тарифи в "Ощад 24/7" на різні платежі

Зокрема, у разі оплати карткою Ощадбанку за договірні платежі, заведені в меню веббанкінгу/Мобільного банкінгу (страхування, дистрибуція, охорона, освіта, комуналка) передбачена комісія у розмірі, затверджено виключно до умов договору з отримувачем. У разі оплати карткою іншого банку, то знімають комісію у розмірі 1,5% від суми (мінімально 2 грн).

За відсутності договірних платежів на вищевказані послуги передбачена комісія у розмірі 0,5 % від суми платежу (мінімально 1 грн). У разі сплати карткою іншого банку, то — 2% від суми платежу (мінімально 3 грн).

Ощадбанк
Тарифи у 2025 році. Джерело: Ощадбанк

Раніше ми писали, чи можливий дистанційний перевипуск карт Ощадбанку після завершення терміну дії. Низка клієнтів втратила доступ до коштів, зокрема на окупованих територіях, з липня 2025 року.   

Також розповідали, чому у клієнтів Ощадбанку іноді з'являється заборгованість. Подібні нарахування можуть відбуватися за сервіс SMS-інформування

тарифи Ощадбанк гроші банківські рахунки комісія
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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