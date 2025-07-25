Платежі в Ощад 24/7 — що треба знати про комісії у 2025 році

Люди похилого віку за комп'ютером. Фото: Freepik

У держфінустанові "Ощадбанк" розповіли, які передбачені тарифи на різні види платежів через "Ощад 24/7". Відомо, який найбільш вигідний варіант під час дистанційного розрахунку за житлово-комунальні послуги, оплати штрафі та поповнення мобільного зв'язку.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію банку.

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Можливості для клієнтів в Ощад 24/7

У фінустанові зазначили, що Ощад 24/7 є безпечним та зручним сервісом, що дозволить без відвідування відділення здійснити розрахунки за щонайменше дев'ять видів платежів:

за послуги підприємств, з якими укладено договори;

за товари та послуги за довільними реквізитами.

Так, в Ощад 24/7 клієнтам доступні до оплати різноманітні платежі, зокрема за комунальні послуги, перекази між картками, оплати кредитів, сплата штрафів.

Клієнти можуть робити розрахунки, використовуючи:

веб-банкінг;

мобільний банкінг;

оплату рахунків на сайті.

Для здійснення таких платежів необхідно:

увійти в систему;

обрати відповідний розділ (зокрема, "Платежі"/"Перекази"), ввести дані;

підтвердити операцію.

Які передбачені тарифи в "Ощад 24/7" на різні платежі

Зокрема, у разі оплати карткою Ощадбанку за договірні платежі, заведені в меню веббанкінгу/Мобільного банкінгу (страхування, дистрибуція, охорона, освіта, комуналка) передбачена комісія у розмірі, затверджено виключно до умов договору з отримувачем. У разі оплати карткою іншого банку, то знімають комісію у розмірі 1,5% від суми (мінімально 2 грн).

За відсутності договірних платежів на вищевказані послуги передбачена комісія у розмірі 0,5 % від суми платежу (мінімально 1 грн). У разі сплати карткою іншого банку, то — 2% від суми платежу (мінімально 3 грн).

Тарифи у 2025 році. Джерело: Ощадбанк

Раніше ми писали, чи можливий дистанційний перевипуск карт Ощадбанку після завершення терміну дії. Низка клієнтів втратила доступ до коштів, зокрема на окупованих територіях, з липня 2025 року.

Також розповідали, чому у клієнтів Ощадбанку іноді з'являється заборгованість. Подібні нарахування можуть відбуватися за сервіс SMS-інформування.