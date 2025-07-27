Платежі в Ощадбанку — за що списують комісію без попередження

Людина передає дитячі картки в руки. Фото: Ощадбанк

Клієнти державного "Ощадбанку" розповіли про приховані комісії на деякі фінансові операції з картками. Йдеться про списання без попередження коштів за спроби зняти суму, що перевищує залишок на рахунку.

Про це повідомила одна з клієнток на сторінці сайту "Мінфін".

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Детальніше про приховану комісію в Ощадбанку

За словами клієнтки, йдеться про зняття суми без попереджень з дитячої картки Ощадбанку під час розрахунку. Система кілька разів відхилила операцію, оскільки, виявилось, що бракувало лише кілька гривень. Попри те, що оплата не пройшла, банк кілька разів списав кошти з картки — щоразу по 3 грн.

"Вводять комісії, клієнтів не попереджують. З дитячої карти знімали комісію за те, що недостатньо коштів для здійснення платежу… Тобто дитина купувала морозиво за 40, а на карті було 30 і банк зняв комісію тричі по три гривні. Комісію підписали англійськими літерами, невідомо було спочатку, за що знімаються кошти...", — йдеться у повідомленні.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Що варто знати про невдалі операції

Раніше на аналогічні запитання у банку пояснювали, що йдеться про "Комісію при обробці авторизованого запиту на суму, яка перевищує доступний залишок". Сума вказана в тарифній сітці, оприлюдненій на офіційному порталі фінустанови.

За правилами, якщо під час операції розмір коштів більший за наявну суму на рахунку, то починаючи з другої спроби, банк буде знімати за умовчанням по 3 грн.

Громадяни перед операціями мають ознайомитися із залишком коштів на рахунку, щоб уникнути списань коштів за невдалі операції. Зокрема, це можна зробити:

переглянувши залишок на рахунку у застосунку "Мобільний Ощад"/в чат-боті;

у смс-повідомленні після невдалої спроби.

Раніше ми писали, що в Ощадбанку розповіли, які діють тарифи на платежі в "Ощад 24/7". Клієнтам показали, який варіант під час дистанційного розрахунку найбільш бюджетний.

Також ми повідомляли про правила фінансового моніторингу в Ощадбанку. Згідно з умовами угоди між банком та клієнтом, передбачена можливість запровадження обмежень на рахунки.