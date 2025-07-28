Ощадбанк — чому деякі військові скаржаться на роботу держбанку

Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Державний Ощадбанк просить своїх українців відвідувати фізичні відділення для того, аби підтвердити свої доходи, коли виникне така необхідність. Однак серед клієнтів банку є багато військових, і не всі вони можуть дотримуватися цього правила.

На цю проблему поскаржився один із клієнтів фінустанови на порталі Мінфін у розділі "Відгуки".

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Що не так із послугами Ощадбанку

У своєму повідомленні чоловік зазначив, що є військовим, тому в нього просто немає часу, аби приїхати у відділення Ощадбанку та надати довідку для підтвердження доходів. Також він звернув увагу на те, що банк має складну процедуру подання деяких документів, зокрема довідки форми ОК-5.

Військовий поскаржився на роботу Ощадбанка. Скришот: Мінфін

"Зробіть зручним подачі довідок ОК-5 та інші онлайн, як в деяких інших банках. Робіть щось, бо ви нічого не оновлюєте у своїх системах", — написав він.

Актуалізація даних в Ощадбанку

Нагадаємо, що українці повинні раз на п'ять років оновлювати персональні дані для того, аби безперервно користуватися банківськими послугами — це вимога Національного банку України. Цю процедуру мають пройти усі клієнти, які отримають відповідне повідомлення у застосунку Ощад/24.

Актуалізувати інформацію дистанційно, зробивши кілька кроків у застосунку:

натиснувши на відповідне повідомлення;

у пункті "Ще" обравши свій профіль;

перечитавши подані раніше дані;

підтвердивши або додавши, якщо дані змінились.

Після цього повідомлення з вимогою оновлення персональних відомостей зникне.

Раніше ми повідомляли, що в Ощадбанку оновили картку "Моя кредитка". У банку пояснили, які переваги отримали клієнти. Також нагадаємо, про які "приховані" комісії мають знати клієнти Ощадбанку.