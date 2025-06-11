Ощадбанк просить пенсіонерів оновити дані — що варто знати

Люди похилого віку зі смартфоном. Фото: Freepik

У державній фінустанові "Ощадбанк" розповіли, навіщо пенсіонерам проходити процедуру актуалізації даних. З таким питанням звертаються клієнти, які належать до цієї категорії осіб.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці держбанку у Facebook.

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Детальніше про вимогу з актуалізації даних в Ощадбанку

Як зазначається в одному зі звернень, клієнтці пенсійного віку надійшло повідомлення, з проханням здійснити оновлення персональної інформації. Зокрема, в анкеті міститься багато нових питань. Так, коли відкривалась картку для виплат в іншому місті, то банк запитував тільки місце реєстрації, а тепер додатково просить вказати фактичну адресу проживання. Також міститься питання про доходи, які складно визначити.

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"Скажіть, будь ласка, моя мама пенсіонерка, вона отримала повідомлення, що треба оновити дані. Скільки часу для цього вона має?", — йдеться у повідомленні.

Співробітник головного офісу Ощадбанку зазначив, що оновити дані можна у будь-який зручний час.



Йдеться про вимогу Національного банку України (НБУ) з оновлення персональних даних для доступу до послуг банку. Таку вимогу мають виконувати всі громадяни, яким надійде відповідне прохання у мобільний застосунок "Ощад/24". Банк надсилає клієнтам повідомлення за 30 днів до виникнення такої потреби.

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Період оновлення даних для кожного клієнта встановлюється індивідуально, проте не рідше ніж раз на п’ять років.

"Актуалізація інформації — це стандартна процедура оновлення даних, для того, щоб в майбутньому у клієнтів не виникло труднощів при проведенні платежів різного характеру, та щоб в банку не виникало запитань до клієнта щодо сум операцій. Або ж також якщо у клієнта змінювалися дані, вказується актуальна інформація", — пояснив представник банку.

Скриншот. Джерело: Ощадбанк у Fb

Правила актуалізації персональних даних

Можна актуалізувати інформацію дистанційно, зробивши кілька кроків у застосунку:

натиснувши на відповідне повідомлення;

у пункті "Ще" обравши свій профіль;

перечитавши подані раніше дані;

підтвердивши або додавши, якщо дані змінились.

Після цього повідомлення з вимогою оновлення персональних відомостей зникне.

Раніше ми писали, що клієнти Ощадбанку розповіли, коли загрожує самовільна поява кредитного боргу. Таке може трапитися у зв'язку з особливостями процедури опрацювання переказів.

Також повідомлялося, що в касах відділень Ощадбанку недоступний один із варіантів розрахунку. Здійснити оплату через технологію PayPass не вдасться.