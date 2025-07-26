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Головна Фінанси Без низки комісій — Ощадбанк оновив одну з карт

Без низки комісій — Ощадбанк оновив одну з карт

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2025 06:01
Ощадбанк пропонує оновлену версію картки без низки комісій — що відомо
Банківська картка у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У державному "Ощадбанку" розповіли, чим унікальна оновлена версія картка "Моя кредитка". Серед її переваг — можливість оформлення з усіма перевагами громадянами, які ще не є клієнтами фінустанови. 

Про особливості оновленого банківського продукту розповів голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

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Унікальність оновленої версії карти "Моя кредитка" Ощадбанку

За словами керівника Ощадбанку, днями фінустанова оновила кредитну картку "Моя кредитка", яка є простим та прозорим фінансовим інструментом без жодних прихованих умов.

Він пояснив, що картка особлива тим, що доступна зі своїми перевагами навіть тим громадян, які не є клієнтами Ощадбанку. Тоді як раніше така можливість не передбачалась умовами фінустанови.

"Хочу ще раз привернути увагу до нашої картки "Моя кредитка". Її унікальність полягає не лише в тому, що цей продукт абсолютно чесний та зрозумілий, але й в тому, що оформити його можуть українці, які ще не є клієнтами нашого банку. Донедавна у нас такого сервісу не було", — зауважив голова правління банку.

З-поміж переваг осучасненого банківського продукту:

  • відсутня комісія за зняття кредитних коштів;
  • немає комісії за обслуговування та страхових платежів;
  • безплатні Р2Р перекази кредитних грошей.

Передбачений такий розмір відсоткової ставки на пільговий період:

  • 0,001% на місяць — до 62 днів для стандартних операцій; 
  • 0,001% за місяць — до 92 днів для окремих категорій.

Також серед особливостей картки:

  • розмір кредитного ліміту — від 5 тис. до 400 тис. грн;
  • мінімальний щомісячний платіж — 5%.

Не передбачені жодні витрати на зняття коштів чи поповнення рахунку.

Ощадбанк
Умови картки. Джерело: Ощадбанк

Як оформити нову кредитну карту

Для оформлення такої кредитної карти достатньо завантажити мобільний застосунок та за допомогою державного сервісу "Дія" стати клієнтом Ощадбанку. 

Також у банку карту можна оформити за таких умов:

  • громадяни України віком від 21 до 65 років;
  • є постійне джерело доходу;
  • відсутня протермінована заборгованість в інших банках.

"Якщо вам від 21 до 65 років, у вас є постійне джерело доходу та відсутня прострочена заборгованість в інших банках — тут той випадок, коли я би радив не баритися, а "push the horses", — Сергій Наумов.

Раніше писали про те, що в Ощадбанку розповіли про можливість використання ОщадPay підприємцями. Йдеться про тих, хто досі не придбав  реєстратори розрахункових операцій, за що невдовзі зростуть штрафи. 

Також ми розповідали про те, кому з липня анулювали платіжні фізичні карти Ощадбанку. У банку розповіли про те, які передбачені правила для їхньої заміни.   

Ощадбанк гроші банки банківські карти банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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