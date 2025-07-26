Ощадбанк пропонує оновлену версію картки без низки комісій — що відомо

Без низки комісій — Ощадбанк оновив одну з карт
У державному "Ощадбанку" розповіли, чим унікальна оновлена версія картка "Моя кредитка". Серед її переваг — можливість оформлення з усіма перевагами громадянами, які ще не є клієнтами фінустанови.
Про особливості оновленого банківського продукту розповів голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.
Унікальність оновленої версії карти "Моя кредитка" Ощадбанку
За словами керівника Ощадбанку, днями фінустанова оновила кредитну картку "Моя кредитка", яка є простим та прозорим фінансовим інструментом без жодних прихованих умов.
Він пояснив, що картка особлива тим, що доступна зі своїми перевагами навіть тим громадян, які не є клієнтами Ощадбанку. Тоді як раніше така можливість не передбачалась умовами фінустанови.
"Хочу ще раз привернути увагу до нашої картки "Моя кредитка". Її унікальність полягає не лише в тому, що цей продукт — абсолютно чесний та зрозумілий, але й в тому, що оформити його можуть українці, які ще не є клієнтами нашого банку. Донедавна у нас такого сервісу не було", — зауважив голова правління банку.
З-поміж переваг осучасненого банківського продукту:
- відсутня комісія за зняття кредитних коштів;
- немає комісії за обслуговування та страхових платежів;
- безплатні Р2Р перекази кредитних грошей.
Передбачений такий розмір відсоткової ставки на пільговий період:
- 0,001% на місяць — до 62 днів для стандартних операцій;
- 0,001% за місяць — до 92 днів для окремих категорій.
Також серед особливостей картки:
- розмір кредитного ліміту — від 5 тис. до 400 тис. грн;
- мінімальний щомісячний платіж — 5%.
Не передбачені жодні витрати на зняття коштів чи поповнення рахунку.
Як оформити нову кредитну карту
Для оформлення такої кредитної карти достатньо завантажити мобільний застосунок та за допомогою державного сервісу "Дія" стати клієнтом Ощадбанку.
Також у банку карту можна оформити за таких умов:
- громадяни України віком від 21 до 65 років;
- є постійне джерело доходу;
- відсутня протермінована заборгованість в інших банках.
"Якщо вам від 21 до 65 років, у вас є постійне джерело доходу та відсутня прострочена заборгованість в інших банках — тут той випадок, коли я би радив не баритися, а "push the horses", — Сергій Наумов.
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