Карты Ощадбанка — за какое пополнение счет окажется под ограничениями

Человек держит смартфон в руках. Фото: Unsplash

В государственном Ощадбанке есть лимиты на пополнение карт для клиентов. Так, счета некоторых граждан могут попасть под ограничения.

Об этом говорится на сайте Минфин в разделе, где украинцам рассказывают о работе банков.

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Ограничения от Ощадбанка на пополнение карт

Как написал мужчина, открыв карточку банка он совершил три перевода на сумму в 10 тыс. гривен. После этого попытался рассчитаться карточкой за услуги, но получил оповещение, что превысил лимит. Гражданину посоветовали обратиться на горячую линию Ощадбанка.

"Я обратился, на горячей линии сказали идти в банк, поскольку на карте ограничения", — говорится в сообщении.

В одном из отделений банка клиент написал объяснение относительно обращения средств на своей карте и получил от сотрудника два телефонных номера, по которым может уточнять информацию.

"Звонил целый день в отделение, из 40 звонков один раз взяли трубку. Какой-то сонный сотрудник спросил ФИО и сказал ожидать, но связь прервалась и больше не смог я до них дозвониться", — рассказал украинец.

Что еще стоит знать

Клиенты Ощадбанка, если имеют Apple Wallet, отныне могут пользоваться новой функцией Tap to add card. Как пояснил председатель правления финучреждения Сергей Наумов, обновление доступно владельцам iPhone.

Напомним, в Ощадбанке решили не продлевать карты, срок действия которых завершился до 2 февраля 2022 года. Будут аннулированы также те карты, на счету которых вообще отсутствуют средства.

Также Ощадбанк установил комиссию за сервис смс-информирования в 120 грн. Однако за клиентами оставили возможность отказаться от этой услуги.