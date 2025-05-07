Термін дії карток Ощадбанку — хто з пенсіонерів втратить доступ до коштів

Жінка пенсійного віку зі смартфоном. Фото: Freepik

У державній фінустанові "Ощадбанк" зробили попередження клієнтам, які отримують пенсії на картки, про необхідність звернення до банківського відділення у зв'язку із закінченням терміну дії деяких з них. Підлягатиме анулюванню певна частина старих карток вже з 30 червня 2025 року.

Про це повідомили представники банку на офіційній сторінці у соцмережі Facebook.

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Попередження пенсіонерів про закриття карток Ощадбанку

Як зазначається в одному зі звернень на сторінці банку, громадянин отримав повідомлення з попередженням про припинення обслуговування картки Ощадбанку з 1 липня поточного року.

Власник картки висловив стурбованість, чи залишиться доступ до пенсійних коштів після цього терміну, і як діяти у разі втрати такої можливості.

"Доброго дня, скажіть, будь ласка, пенсіонер отримав повідомлення, що його картка не буде автоматично продовжена з 01.07.2025 року, але дія картки закінчилась 07 місяця 2022 року. Чи буде пенсіонер отримувати пенсію після 01.2025 року на цю картку?", — йдеться у повідомленні.

Що робити власникам старих карток

Представник головного офісу Ощадбанку підтвердив, що банк дійсно не продовжить картки, термін дії яких закінчився до 2 лютого 2022 року. Окрім того, анулюють:

картки, де немає жодної копійки на рахунку;

картки, якими не здійснювались будь-які фінансові операції за останні шість місяців;

картки, за якими протягом січня — лютого 2025 року було здійснено хоча б одну операцію в касі банку, банкоматі, терміналі, торговій мережі будь-якого українського банку.

"Можливо клієнт отримав смс по своїй іншій картці, та для перевірки інформації, рекомендуємо клієнту зателефонувати з фінансового номеру телефону до контакт-центру", — пояснили у банку.

Громадяни мають уточнити інформацію за своїми картками, звернувшись до банку через такі канали зв'язку:

контакт-центр: 0-800-210-800;

вебдзвінок на сайті банку;

дзвінок через вайбер.

Скриншот. Джерело: Ощадбанк у FB

Раніше ми розповідали, що в Ощадбанку назвали правила ідентифікації та верифікації громадян для здійснення операцій у касах. Там уточнили, на кого чекає посилена перевірка.

Також ми писали, що Ощадбанк встановив комісію за сервіс смс-інформування у 120 грн. Клієнти можуть не платити зайве та відмовитись від такої послуги.