Термін дії карток Ощадбанку — хто з пенсіонерів втратить доступ до коштів

Ощадбанк анулює пенсіонерам картки 30 червня — кого торкнеться
У державній фінустанові "Ощадбанк" зробили попередження клієнтам, які отримують пенсії на картки, про необхідність звернення до банківського відділення у зв'язку із закінченням терміну дії деяких з них. Підлягатиме анулюванню певна частина старих карток вже з 30 червня 2025 року.
Про це повідомили представники банку на офіційній сторінці у соцмережі Facebook.
Попередження пенсіонерів про закриття карток Ощадбанку
Як зазначається в одному зі звернень на сторінці банку, громадянин отримав повідомлення з попередженням про припинення обслуговування картки Ощадбанку з 1 липня поточного року.
Власник картки висловив стурбованість, чи залишиться доступ до пенсійних коштів після цього терміну, і як діяти у разі втрати такої можливості.
"Доброго дня, скажіть, будь ласка, пенсіонер отримав повідомлення, що його картка не буде автоматично продовжена з 01.07.2025 року, але дія картки закінчилась 07 місяця 2022 року. Чи буде пенсіонер отримувати пенсію після 01.2025 року на цю картку?", — йдеться у повідомленні.
Що робити власникам старих карток
Представник головного офісу Ощадбанку підтвердив, що банк дійсно не продовжить картки, термін дії яких закінчився до 2 лютого 2022 року. Окрім того, анулюють:
- картки, де немає жодної копійки на рахунку;
- картки, якими не здійснювались будь-які фінансові операції за останні шість місяців;
- картки, за якими протягом січня — лютого 2025 року було здійснено хоча б одну операцію в касі банку, банкоматі, терміналі, торговій мережі будь-якого українського банку.
"Можливо клієнт отримав смс по своїй іншій картці, та для перевірки інформації, рекомендуємо клієнту зателефонувати з фінансового номеру телефону до контакт-центру", — пояснили у банку.
Громадяни мають уточнити інформацію за своїми картками, звернувшись до банку через такі канали зв'язку:
- контакт-центр: 0-800-210-800;
- вебдзвінок на сайті банку;
- дзвінок через вайбер.
Раніше ми розповідали, що в Ощадбанку назвали правила ідентифікації та верифікації громадян для здійснення операцій у касах. Там уточнили, на кого чекає посилена перевірка.
Також ми писали, що Ощадбанк встановив комісію за сервіс смс-інформування у 120 грн. Клієнти можуть не платити зайве та відмовитись від такої послуги.
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