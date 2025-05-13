Сервіси в Ощадбанку — що змінилося для клієнтів у травні

Картка Ощадбанку в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Для деяких клієнтів держфінустанови "Ощадбанк", які мають Apple Wallet, надали нові можливості. Тепер їм доступна нова функція Tap to add card.

Про це поінформував голова правління фінустанови Сергій Наумов.

Реклама

Читайте також:

Детальніше про Tap to add card в Ощаді

Як зазначив Наумов, новою можливістю зможуть скористатися власники iPhone.

"Держателі карток Visa від Ощаду, які мають Apple Wallet, віднині можуть скористатися новою функцією Tap to add card", — йдеться у повідомленні.

За його словами, завдяки функції Tap to add card стане легко приєднати банківську картку до цифрового гаманця. Для такої процедури не потрібен її номер.

Як додати картку до Apple Wallet

Голова правління фінустанови також надав інструкцію, як додати картку до Apple Wallet. Для цього необхідно зробити кілька простих кроків:

відкрити застосунок Apple Wallet на iPhone;

натиснути "+";

обрати вид необхідної картки;

піднести картку до смартфона;

ввести CVV-код;

прийняти умови користування;

підтвердити додавання відповідної картки;

ввести код безпеки, що надійде в SMS;

дочекатися появи повідомлення позначкою Visa.

"Готово — вашу картку успішно додано до Apple Wallet! А ще є додаткова функція Visa’s Multi-Device Provisioning. Завдяки їй ви легко автоматично додасте картку на новий iPhone чи Apple Watch", — додав Наумов.

Нагадаємо, в Ощадбанку розповіли, яким чином шахраї обходять встановлені ліміти на зняття коштів. Там пояснили, що вони можуть самі отримувати доступ до можливості підвищити верхню межу на списання коштів.

Також ми писали, що шахраї крадуть кошти українців завдяки новій схемі. Аферисти додумались надсилати фейкові повідомлення про борги за кредитами в Ощадбанку.

Реклама