Блокування карток — кого з клієнтів Ощадбанку позбавили доступу до грошей

Банківські карти у руках. Фото: Ощадбанк

У держфінустанові "Ощадбанк" розповіли, чи можна дистанційно зняти блокування банківських карток. Таким питанням стурбовані деякі клієнти фінустанови, які втратили доступ до карток, перебуваючи за кордоном.

Про це повідомили представники Ощадбанку у Facebook.

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Проблема блокування карток клієнтів

Як розповів один із клієнтів, він перебуває за кордоном і втратив доступ до коштів на картці. На гарячій лінії фінустанови порадили з проблемою блокування картки звернутися до будь-якого офісу банку.

Чоловік здивований, що банк не надає можливості в онлайн-режимі розблокування під час війни, коли багато людей виїхало за кордон і не можуть прийти до банку особисто. За його словами, у таких ситуаціях клієнти кинуті напризволяще, адже залишаються без засобів до існування.

Що кажуть в Ощадбанку

Представник банку запропонував для предметної перевірки картки та можливості її розблокування звернутися зі свого фінансового номера телефону до фінустанови за таким контактом: 0-800-210-800.

Він повідомив, що для розблокування карток в Ощадбанку передбачені лише два варіанти. Картку можуть розблокувати, залежно від причини блокування, такими способами:

зателефонувавши до контакт-центру;

звернувшись до відділення банку.

Співробітник банку наголосив, що у разі прохання оператора звернутися у відділення банку для розблокування, то це означає, що інших варіантів відновлення доступу до коштів нема.

Раніше у фінустанові попереджали, що наприкінці червня блокуванню підлягатимуть деякі картки, тому доведеться особисто звернутися до відділення для отримання нової. У банку не продовжать дію карток, термін дії яких добіг кінця до 2 лютого 2022 року. Також анулюванню підлягатимуть картки:

на рахунках яких немає жодної копійки;

не здійснювались фінансові операції протягом пів року;

упродовж січня — лютого цього року було здійснено хоча б одну фінансову операцію в касі банку, банкоматі, терміналі, торговій мережі.

Раніше ми писали, які встановлені ліміти на грошові перекази у держфінустанові "Ощадбанк". Зокрема, у нічний час доби неможливо здійснити операцію, що перевищує 10 тис. грн.

Також повідомлялося, що у банківських касах Ощадбанку вимагають додаткові документи у разі перевищення дозволеної суми для операцій. Так діють в рамках правил ідентифікації та верифікації клієнтів.