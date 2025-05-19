Картки Ощадбанку — за яке поповнення рахунок опиниться під обмеженнями

Людина тримає смартфон у руках. Фото: Unsplash

У державному Ощадбанку є ліміти на поповнення карток для клієнтів. Так, рахунки деяких громадян можуть потрапити під обмеження.

Про це йдеться на сайті Мінфін у розділі, де українців розповідають про роботу банків.

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Обмеження від Ощадбанку на поповнення карток

Як написав чоловік, відкривши картку банку він здійснив три перекази на суму у 10 тис. гривень. Після цього спробував розрахуватися карткою за послуги, але отримав сповіщення, що перевищив ліміт. Громадянину порадили звернутися на гарячу лінію Ощадбанку.

"Я звернувся, на гарячій лінії сказали йти до банку, оскільки на карті обмеження", — йдеться у повідомленні.

В одному із відділень банку клієнт написав пояснення щодо обігу коштів на своїй картці та отримав від співробітника два телефонні номери, за якими може уточнювати інформацію.

"Дзвонив цілий день у відділення, з 40 дзвінків один раз узяли слухавку. Якийсь сонний співробітник запитав ПІБ і сказав очікувати, але зв'язок перервався і більше не зміг я до них додзвонитися", — розповів українець.

Що ще варто знати

Клієнти Ощадбанку, якщо мають Apple Wallet, відтепер можуть користуватися новою функцією Tap to add card. Як пояснив голова правління фінустанови Сергій Наумов, оновлення доступне власникам iPhone.

Нагадаємо, в Ощадбанку вирішили не продовжувати картки, термін дії яких завершився до 2 лютого 2022 року. Будуть анульовані також ті картки, на рахунку яких взагалі відсутні кошти.

Також Ощадбанк встановив комісію за сервіс смс-інформування у 120 грн. Однак за клієнтами залишили можливість відмовитися від цієї послуги.