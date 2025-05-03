Ощадбанк стягує 120 грн комісії за популярну послугу — як вимкнути

Гроші та картка Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнт державного "Ощадбанку" розповів про виникнення на заблокованій картці заборгованості: фінустанова виставила рахунок за платний сервіс смс-інформування. Представники банку дали рекомендації, як відмовитись від відповідної послуги.

Про це повідомляється на сторінці банку у соцмережі Facebook.

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Борги за послугу з смс-інформування в Ощадбанку

Як пояснив клієнт фінустанови, на заблокованій картці виник борг, він кілька разів звертався до онлайн-підтримки, щоб з'ясувати причину його появи.

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Після кількох спроб отримав пояснення, що йдеться про списання коштів за сервіс сповіщення, підключений за умовчанням.

"Виявилося, що ця мізерна заборгованість у 15 гривень нарахована за смс-інформування, яке було підключено без моєї згоди ще при отриманні картки! Як таке можливо, щоб на заблокованій картці продовжували нараховуватися кошти за послугу, якою я об'єктивно не можу користуватися?...", — йдеться у зверненні.

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Громадянин зауважив, що спроба відключити послугу знову обернулася тривалим очікуванням. Факт відключення сервісу не скасував необхідність оплати за попередній період.

Українець зазначив, що сама процедура закриття рахунку не клієнтоорієнтована, адже для цього необхідно особисто відвідувати відділення Ощадбанку. Можливість це зробити онлайн — відсутня.

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Що кажуть в Ощадбанку

Представники Ощадбанку відреагували на звернення, зазначивши, що поки можливості дистанційного закриття послуги смс-інформування та закриття рахунку немає.

Для цього клієнти мають завітати до відділення фінустанови та подати відповідну заяву.

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"Що стосується закриття рахунків, то так, наразі для закриття рахунків клієнту потрібно звертатися до відділення банку та подавати письмову заяву на закриття. В той же час, маю повідомити, що банк працює над альтернативними варіантами закриття без звернення до відділення і як тільки така можливість з'явиться, ми проінформуємо клієнтів", — пояснив працівник банку.

Наявність підключеної послуги смс, дійсно, не є обов'язковим. Громадяни можуть її вимкнути, натомість підключивши безплатні пуш-повідомлення у Telegram та Viber.

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Саме смс-інформування платне — послуга щомісяця обходиться у 10 грн, тобто у 120 грн за рік.

Cкриншот. Джерело: Ощадбанк у FB

Нагадаємо, в Ощадбанку розповіли про надходження чужих SMS-повідомлень. Таке може статися через повторний продаж абонентам мобільними операторами неактивних номерів.

Раніше ми розповідали про те, що в Ощадбанку змінили правила грошових переказів. Тепер ліміт на перекази з підтвердженням через SMS-повідомлення становить 1 тис. грн.

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