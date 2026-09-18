Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Подработка осенью: за какую работу платят до 1 000 грн в день

Подработка осенью: за какую работу платят до 1 000 грн в день

Ua ru
18 сентября 2026 19:25
Осенний подработка: где заработать до 40 000 грн за сезон
Мужчина держит конверт с деньгами. Фото: Новини.LIVE

Осенью украинцы могут найти временную работу не только в сфере торговли или обслуживания. В сентябре и октябре работодатели ищут работников для сбора урожая, сортировки и упаковки продукции, складских работ и различных подсобных задач. Согласно актуальным объявлениям, заработок на сезонных работах может составлять от 80–120 грн в час до 30–40 тыс. грн в месяц.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на актуальные вакансии robota.ua.

Реклама

Сбор ягод — до 40 тысяч гривен

Один из вариантов осеннего подработка — работа на ягодных хозяйствах. В актуальных объявлениях работодатели предлагают работникам собирать малину, ежевику и другие ягоды.

Например, в вакансии возле Кременчуга указана оплата 25–35 тыс. грн в месяц. Расчет зависит от количества собранной продукции: за 1 кг малины или ежевики платят 30 грн, а за день работник в среднем собирает 20–30 кг.

Есть и предложения с почасовой оплатой. В одной из вакансий по сбору малины указано 80–120 грн в час, причем работодатель ищет именно людей, у которых есть основная работа и которые хотят получать дополнительный доход.

Читайте также:

Для тех, кто готов работать полный день, есть вакансии с проживанием. В одной из них заявленный доход составляет 22–40 тыс. грн в месяц, почасовая оплата — 100–120 грн, а жилье предоставляется бесплатно.

Сбор овощей и фруктов — от 1 000 грн в день

Еще один вариант — сезонный сбор урожая. На сайте robota.ua есть актуальное предложение для разнорабочих на сбор слив и помидоров. Работодатель указывает оплату от 1 000 грн в день, а также бесплатное проживание и питание.

За полный месяц работы такая ставка теоретически может принести около 20–26 тыс. грн, если работать 20–26 дней. Однако фактический заработок зависит от количества рабочих дней, объема работы и конкретных условий работодателя.

Вспомогательные работы — вариант без опыта

Сезонный заработок осенью можно искать не только в аграрной сфере. Требуются также подсобные работники, грузчики, комплектовщики и работники на производстве.

Например, в Винницкой области служба занятости сообщала о 265 актуальных вакансиях в сельском хозяйстве по состоянию на 1 июня 2026 года. Наибольший спрос тогда был, в частности, на подсобных работников.

В одной из актуальных вакансий в Бершаде для подсобного работника указана зарплата 9 200 грн. В обязанности входит ручной или механизированный сбор лекарственных трав, листьев, цветов, плодов, ягод или корней.

То есть осенью стоит обращать внимание не только на объявления с формулировкой "сезонная работа", но и на вакансии под названиями "помощник", "разнорабочий", "уборщик урожая", "сортировщик", "упаковщик" и "комплектовщик".

Сколько можно заработать на осенней подработке

Судя по актуальным объявлениям, ориентировочные ставки выглядят так:

  • Сбор малины: 80–120 грн в час.
  • Сбор ягод на полный рабочий день: около 25–35 тыс. грн в месяц.
  • Сезонная работа с проживанием: около 22–40 тыс. грн в месяц.
  • Сбор слив и помидоров: от 1 000 грн в день.

При этом в некоторых вакансиях заработок зависит от производительности. Поэтому указанная в объявлении максимальная сумма не означает гарантированный доход каждого работника.

Перед выходом на работу стоит уточнить, входят ли в зарплату проживание и питание, как часто выплачивают деньги, сколько часов нужно работать и оформляют ли работника официально. Особенно это важно для вакансий с очень высокой заявленной оплатой или предоплатой за трудоустройство — требование заплатить деньги за вакансию должно стать поводом отказаться от такого предложения.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как получить дополнительный заработок без второй работы и какие навыки можно превратить в источник дохода. Речь идет, в частности, о работе с текстами, соцсетями, таблицами, переводами и созданием контента. Размер такого подработки зависит от навыков, количества заказов и времени, которое человек готов на это потратить.

Также Новини.LIVE сообщали, где украинцам предлагают зарплаты от 100 тыс. грн. Такие вакансии в сентябре 2026 года есть, в частности, в производстве, строительстве, инженерии, медицине, продажах и агросекторе. В некоторых предложениях доход зависит от премий или объема выполненной работы.

работа деньги вакансии зарплата работа на огороде
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации