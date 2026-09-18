Осенний подработка: где заработать до 40 000 грн за сезон

Мужчина держит конверт с деньгами. Фото: Новини.LIVE

Осенью украинцы могут найти временную работу не только в сфере торговли или обслуживания. В сентябре и октябре работодатели ищут работников для сбора урожая, сортировки и упаковки продукции, складских работ и различных подсобных задач. Согласно актуальным объявлениям, заработок на сезонных работах может составлять от 80–120 грн в час до 30–40 тыс. грн в месяц.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на актуальные вакансии robota.ua.

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Сбор ягод — до 40 тысяч гривен

Один из вариантов осеннего подработка — работа на ягодных хозяйствах. В актуальных объявлениях работодатели предлагают работникам собирать малину, ежевику и другие ягоды.

Например, в вакансии возле Кременчуга указана оплата 25–35 тыс. грн в месяц. Расчет зависит от количества собранной продукции: за 1 кг малины или ежевики платят 30 грн, а за день работник в среднем собирает 20–30 кг.

Есть и предложения с почасовой оплатой. В одной из вакансий по сбору малины указано 80–120 грн в час, причем работодатель ищет именно людей, у которых есть основная работа и которые хотят получать дополнительный доход.

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Для тех, кто готов работать полный день, есть вакансии с проживанием. В одной из них заявленный доход составляет 22–40 тыс. грн в месяц, почасовая оплата — 100–120 грн, а жилье предоставляется бесплатно.

Сбор овощей и фруктов — от 1 000 грн в день

Еще один вариант — сезонный сбор урожая. На сайте robota.ua есть актуальное предложение для разнорабочих на сбор слив и помидоров. Работодатель указывает оплату от 1 000 грн в день, а также бесплатное проживание и питание.

За полный месяц работы такая ставка теоретически может принести около 20–26 тыс. грн, если работать 20–26 дней. Однако фактический заработок зависит от количества рабочих дней, объема работы и конкретных условий работодателя.

Вспомогательные работы — вариант без опыта

Сезонный заработок осенью можно искать не только в аграрной сфере. Требуются также подсобные работники, грузчики, комплектовщики и работники на производстве.

Например, в Винницкой области служба занятости сообщала о 265 актуальных вакансиях в сельском хозяйстве по состоянию на 1 июня 2026 года. Наибольший спрос тогда был, в частности, на подсобных работников.

В одной из актуальных вакансий в Бершаде для подсобного работника указана зарплата 9 200 грн. В обязанности входит ручной или механизированный сбор лекарственных трав, листьев, цветов, плодов, ягод или корней.

То есть осенью стоит обращать внимание не только на объявления с формулировкой "сезонная работа", но и на вакансии под названиями "помощник", "разнорабочий", "уборщик урожая", "сортировщик", "упаковщик" и "комплектовщик".

Сколько можно заработать на осенней подработке

Судя по актуальным объявлениям, ориентировочные ставки выглядят так:

Сбор малины: 80–120 грн в час.

Сбор ягод на полный рабочий день: около 25–35 тыс. грн в месяц.

Сезонная работа с проживанием: около 22–40 тыс. грн в месяц.

Сбор слив и помидоров: от 1 000 грн в день.

При этом в некоторых вакансиях заработок зависит от производительности. Поэтому указанная в объявлении максимальная сумма не означает гарантированный доход каждого работника.

Перед выходом на работу стоит уточнить, входят ли в зарплату проживание и питание, как часто выплачивают деньги, сколько часов нужно работать и оформляют ли работника официально. Особенно это важно для вакансий с очень высокой заявленной оплатой или предоплатой за трудоустройство — требование заплатить деньги за вакансию должно стать поводом отказаться от такого предложения.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как получить дополнительный заработок без второй работы и какие навыки можно превратить в источник дохода. Речь идет, в частности, о работе с текстами, соцсетями, таблицами, переводами и созданием контента. Размер такого подработки зависит от навыков, количества заказов и времени, которое человек готов на это потратить.

Также Новини.LIVE сообщали, где украинцам предлагают зарплаты от 100 тыс. грн. Такие вакансии в сентябре 2026 года есть, в частности, в производстве, строительстве, инженерии, медицине, продажах и агросекторе. В некоторых предложениях доход зависит от премий или объема выполненной работы.