Додатковий заробіток у вільний час: які навички допоможуть отримати більше грошей

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Збільшити щомісячний дохід можна не лише за рахунок другої роботи. Частину навичок, які людина вже використовує на основній роботі або має у повсякденному житті, можна перетворити на окреме джерело заробітку. Це може бути робота з текстами, соціальними мережами, таблицями, перекладами, навчанням інших або створенням контенту.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Економічну правду".

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Які навички можна перетворити на додатковий дохід

Найпростіше починати з того, що людина вже вміє робити. Для цього не обов'язково звільнятися з основної роботи або витрачати кілька місяців на нову професію.

Робота з текстами. Якщо людина добре пише, редагує або вміє швидко знаходити та структурувати інформацію, можна брати невеликі замовлення на тексти, описи товарів, редагування матеріалів або наповнення сайтів.

Перевага такого формату в тому, що завдання можна виконувати у вільний час — наприклад, увечері або у вихідний.

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Соціальні мережі. Навичка вести Instagram, Facebook чи TikTok також може приносити додаткові гроші. Йдеться не обов'язково про повноцінне ведення великого бізнес-акаунта. Почати можна з підготовки дописів, сторіс, відповідей на коментарі або модерації.

Фахівець із модерації та SMM може отримувати близько 5–14 тис. грн на місяць навіть за роботу протягом 3–7 днів.

Робота з таблицями та даними. Людям, які добре володіють Excel або Google Таблицями, не обов'язково шукати повноцінну офісну роботу. Окремо оплачуються перенесення інформації, заповнення таблиць, перевірка даних та інші нескладні завдання.

Для фахівців із введення даних джерело наводить орієнтир у 4–8 тис. грн за завдання, які можуть займати близько 1–2 днів.

Знання мов. Іноземну мову можна використовувати для перекладів, перевірки текстів, спілкування з клієнтами або онлайн-занять. Тут особливо важливо не братися одразу за великі проєкти — кілька невеликих замовлень дозволяють перевірити, скільки часу реально забирає така робота.

Навчання та консультації. Людина може заробляти на тому, що добре знає сама. Це стосується репетиторства, підготовки школярів до контрольних, допомоги студентам із певними дисциплінами, консультацій щодо програм, роботи з документами чи інших професійних навичок.

Дизайн, фото та відео. Якщо людина вміє працювати у Canva, Photoshop, CapCut або інших програмах, можна брати невеликі замовлення: зробити презентацію, банер, обкладинку, змонтувати коротке відео чи відредагувати фотографії.

Робота руками. Додатковий дохід можуть приносити навички шиття, в'язання, виготовлення прикрас, декору, випічки або іншої продукції. У цьому випадку заробіток залежить не лише від вартості виробу, а й від того, скільки часу потрібно на його виготовлення.

Скільки можна отримати до зарплати

Точний заробіток залежить від кількості замовлень, досвіду та складності роботи. Тому наведені суми варто сприймати як орієнтир, а не гарантований дохід.

Наприклад, якщо людина бере невеликі завдання на роботу з даними, вона може отримати кілька тисяч гривень навіть за один-два дні роботи. Для SMM та модерації актуальні пропозиції можуть приносити 5–14 тис. грн на місяць за неповне завантаження.

Якщо працювати лише кілька годин на тиждень, реалістична мета на старті — 1–3 тис. грн додатково на місяць. За регулярної роботи 5–7 годин на тиждень дохід може зрости до 3–7 тис. грн, а за наявності постійних клієнтів і затребуваної навички — до 5–10 тис. грн і більше.

Наприклад, чотири невеликі замовлення на місяць по 500 грн дадуть додаткові 2 тис. грн. Якщо таких замовлень буде по два на тиждень, сума зросте приблизно до 4 тис. грн. Тобто навіть невеликий підробіток може частково покрити витрати на транспорт, зв'язок, продукти або комунальні послуги.

Де шукати перші замовлення

Для старту не обов'язково одразу створювати окремий бізнес. Перші завдання можна шукати на фриланс-платформах та сервісах із разовими замовленнями. Наприклад, Pidrobitok дозволяє створити профіль виконавця із зазначенням навичок і вартості роботи та отримувати заявки від замовників.

Також варто переглядати фриланс-проєкти за конкретною навичкою. Наприклад, на Freelancehunt є окремі актуальні проєкти для SMM-фахівців.

Перші замовлення краще брати невеликого обсягу. Так можна зрозуміти, скільки часу займає робота, яку ціну за неї варто встановлювати та чи вдається поєднувати підробіток з основною зайнятістю.

Як не перетворити підробіток на другу роботу

Головна перевага такого способу заробітку — можливість самостійно контролювати навантаження. Якщо основна робота займає весь день, не варто брати замовлень на 20–30 годин на тиждень.

Оптимальний варіант — почати з кількох годин на тиждень і поступово збільшувати обсяг, якщо додатковий дохід виправдовує витрачений час.

Перед тим як погоджуватися на замовлення, варто порахувати не лише суму оплати, а й час на листування із замовником, підготовку, правки та передачу готової роботи. Наприклад, замовлення на 500 грн може виглядати вигідним, але якщо на нього разом із правками витрачається п'ять годин, фактична оплата становитиме лише 100 грн за годину.

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