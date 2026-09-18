Осінній підробіток: де заробити до 40 000 грн за сезон

Чоловік тримає конверт з грошима. Фото: Новини.LIVE

Восени українці можуть знайти тимчасову роботу не лише у сфері торгівлі чи обслуговування. У вересні та жовтні роботодавці шукають працівників на збір урожаю, сортування і пакування продукції, складські роботи та різні підсобні завдання. За актуальними оголошеннями, заробіток на сезонних роботах може становити від 80–120 грн за годину до 30–40 тис. грн на місяць.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на актуальні вакансії robota.ua.

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Збір ягід — до 40 тисяч гривень

Один із варіантів осіннього підробітку — робота на ягідних господарствах. В актуальних оголошеннях роботодавці пропонують працівникам збирати малину, ожину та інші ягоди.

Наприклад, у вакансії біля Кременчука вказана оплата 25–35 тис. грн на місяць. Розрахунок залежить від кількості зібраної продукції: за 1 кг малини або ожини платять 30 грн, а за день працівник у середньому збирає 20–30 кг.

Є й пропозиції з погодинною оплатою. В одній із вакансій на збір малини зазначено 80–120 грн за годину, причому роботодавець шукає саме людей, які мають основну роботу та хочуть отримувати додатковий дохід.

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Для тих, хто готовий працювати повний день, є вакансії із проживанням. В одній із них заявлений дохід 22–40 тис. грн на місяць, погодинна оплата — 100–120 грн, а житло надають безкоштовно.

Збір овочів та фруктів — від 1 000 грн на день

Ще один варіант — сезонний збір урожаю. На robota.ua є актуальна пропозиція для різноробочих на збір слив та помідорів. Роботодавець вказує оплату від 1 000 грн на день, а також безкоштовні проживання та харчування.

За повного місяця роботи така ставка теоретично може дати близько 20–26 тис. грн, якщо працювати 20–26 днів. Однак фактичний заробіток залежить від кількості робочих днів, обсягу роботи та конкретних умов роботодавця.

Підсобні роботи — варіант без досвіду

Сезонний заробіток восени можна шукати не лише в аграрній сфері. Потрібні також підсобні працівники, вантажники, комплектувальники та працівники на виробництві.

Наприклад, у Вінницькій області служба зайнятості повідомляла про 265 актуальних вакансій у сільському господарстві станом на 1 червня 2026 року. Найбільший попит тоді був, зокрема, на підсобних працівників.

В одній із актуальних вакансій у Бершаді для підсобного працівника вказана зарплата 9 200 грн. До обов'язків входить ручне або механізоване збирання лікарських трав, листя, квітів, плодів, ягід чи коріння.

Тобто восени варто дивитися не лише оголошення з формулюванням "сезонна робота", а й вакансії під назвами підсобний працівник, різноробочий, збирач урожаю, сортувальник, пакувальник та комплектувальник.

Скільки можна отримати за осінній підробіток

За актуальними оголошеннями, орієнтири виглядають так:

Збір малини: 80–120 грн за годину.

Збір ягід на повний день: близько 25–35 тис. грн на місяць.

Сезонна робота з проживанням: близько 22–40 тис. грн на місяць.

Збір слив та помідорів: від 1 000 грн на день.

При цьому в частині вакансій заробіток залежить від продуктивності. Тому зазначена в оголошенні максимальна сума не означає гарантований дохід кожного працівника.

Перед виходом на роботу варто уточнити, чи входять у зарплату проживання та харчування, як часто виплачують гроші, скільки годин потрібно працювати та чи оформлюють працівника офіційно. Особливо це важливо для вакансій із дуже високою заявленою оплатою або передоплатою за працевлаштування — вимога заплатити гроші за вакансію має бути приводом відмовитися від такої пропозиції.

Раніше Новини.LIVE писали, як отримати додатковий заробіток без другої роботи та які навички можна перетворити на джерело доходу. Йдеться, зокрема, про роботу з текстами, соцмережами, таблицями, перекладами та створенням контенту. Розмір такого підробітку залежить від навичок, кількості замовлень і часу, який людина готова на нього витрачати.

Також Новини.LIVE повідомляли, де українцям пропонують зарплати від 100 тис. грн. Такі вакансії у вересні 2026 року є, зокрема, у виробництві, будівництві, інженерії, медицині, продажах та агросекторі. У частині пропозицій дохід залежить від премій або обсягу виконаної роботи.