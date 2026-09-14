Дополнительный заработок в свободное время: какие навыки помогут заработать больше денег

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Увеличить ежемесячный доход можно не только за счет второй работы. Часть навыков, которые человек уже использует на основной работе или в повседневной жизни, можно превратить в отдельный источник заработка. Это может быть работа с текстами, социальными сетями, таблицами, переводами, обучением других или созданием контента.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Экономическую правду".

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Какие навыки можно превратить в дополнительный доход

Проще всего начинать с того, что человек уже умеет делать. Для этого не обязательно увольняться с основной работы или тратить несколько месяцев на освоение новой профессии.

Работа с текстами. Если человек хорошо пишет, редактирует или умеет быстро находить и структурировать информацию, можно брать небольшие заказы на тексты, описания товаров, редактирование материалов или наполнение сайтов.

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Преимущество такого формата в том, что задания можно выполнять в свободное время — например, вечером или в выходной.

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Социальные сети. Умение вести Instagram, Facebook или TikTok также может приносить дополнительные деньги. Речь идет не обязательно о полноценном ведении крупного бизнес-аккаунта. Начать можно с подготовки постов, сторис, ответов на комментарии или модерации.

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Специалист по модерации и SMM может получать около 5–14 тыс. грн в месяц даже за работу в течение 3–7 дней.

Работа с таблицами и данными. Людям, хорошо владеющим Excel или Google Таблицами, не обязательно искать полноценную офисную работу. Отдельно оплачиваются перенос информации, заполнение таблиц, проверка данных и другие несложные задачи.

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Для специалистов по вводу данных источник приводит ориентир в 4–8 тыс. грн за задания, которые могут занимать около 1–2 дней.

Знание языков. Иностранный язык можно использовать для переводов, проверки текстов, общения с клиентами или онлайн-занятий. Здесь особенно важно не браться сразу за крупные проекты — несколько небольших заказов позволяют проверить, сколько времени реально занимает такая работа.

Обучение и консультации. Человек может зарабатывать на том, в чем хорошо разбирается. Это касается репетиторства, подготовки школьников к контрольным, помощи студентам по определенным дисциплинам, консультаций по программам, работы с документами или других профессиональных навыков.

Дизайн, фото и видео. Если человек умеет работать в Canva, Photoshop, CapCut или других программах, можно брать небольшие заказы: сделать презентацию, баннер, обложку, смонтировать короткое видео или отредактировать фотографии.

Работа руками. Дополнительный доход могут приносить навыки шитья, вязания, изготовления украшений, декора, выпечки или другой продукции. В этом случае заработок зависит не только от стоимости изделия, но и от того, сколько времени требуется на его изготовление.

Сколько можно заработать до зарплаты

Точный заработок зависит от количества заказов, опыта и сложности работы. Поэтому приведенные суммы следует рассматривать как ориентир, а не как гарантированный доход.

Например, если человек берет небольшие задания по работе с данными, он может получить несколько тысяч гривен даже за один-два дня работы. В сфере SMM и модерации актуальные предложения могут приносить 5–14 тыс. грн в месяц при неполной загрузке.

Если работать всего несколько часов в неделю, реалистичная цель на старте — 1–3 тыс. грн дополнительно в месяц. При регулярной работе по 5–7 часов в неделю доход может вырасти до 3–7 тыс. грн, а при наличии постоянных клиентов и востребованных навыков — до 5–10 тыс. грн и более.

Например, четыре небольших заказа в месяц по 500 грн принесут дополнительные 2 тыс. грн. Если таких заказов будет по два в неделю, сумма увеличится примерно до 4 тыс. грн. То есть даже небольшой подработка может частично покрыть расходы на транспорт, связь, продукты или коммунальные услуги.

Где искать первые заказы

Для старта не обязательно сразу создавать отдельный бизнес. Первые задания можно искать на фриланс-платформах и сервисах с разовыми заказами. Например, Pidrobitok позволяет создать профиль исполнителя с указанием навыков и стоимости работы и получать заявки от заказчиков.

Также стоит просматривать фриланс-проекты по конкретному навыку. Например, на Freelancehunt есть отдельные актуальные проекты для SMM-специалистов.

Первые заказы лучше брать небольшого объема. Так можно понять, сколько времени занимает работа, какую цену за нее стоит устанавливать и удается ли совмещать подработку с основной занятостью.

Как не превратить подработку во вторую работу

Главное преимущество такого способа заработка — возможность самостоятельно контролировать нагрузку. Если основная работа занимает весь день, не стоит брать заказы на 20–30 часов в неделю.

Оптимальный вариант — начать с нескольких часов в неделю и постепенно увеличивать объем, если дополнительный доход оправдывает затраченное время.

Прежде чем соглашаться на заказ, стоит учесть не только сумму оплаты, но и время на переписку с заказчиком, подготовку, правки и передачу готовой работы. Например, заказ на 500 грн может показаться выгодным, но если на него вместе с правками уходит пять часов, фактическая оплата составит всего 100 грн в час.

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