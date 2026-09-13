Зарплата от 100 тыс. гривен: где украинцам предлагают самые высокие доходы

Мужская рука держит конверт с деньгами. Фото: Новини.LIVE

В Украине работодатели предлагают зарплаты от 100 тыс. грн не только руководителям. В сентябре 2026 года такие суммы можно найти в сфере производства, строительства, инженерии, медицины, продаж, агросектора и даже среди рабочих профессий. Часть работодателей дополнительно предлагает бронирование жилья, медицинское страхование, релокацию или корпоративный автомобиль.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на предложения сайта robota.ua.

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Кому в Украине готовы платить более 100 тыс. грн

1. Технический директор — 150–160 тыс. грн

В Киеве ищут технического директора (главного инженера) с зарплатой 150–160 тыс. грн. Среди дополнительных условий — бронирование жилья, корпоративный автомобиль и медицинское страхование.

Кандидату необходимо высшее техническое образование и не менее пяти лет опыта работы в инженерно-строительной сфере. Также работодатель ожидает опыта управления технической или инженерной командой, знания строительных систем, AutoCAD и английского языка на уровне Upper-Intermediate или выше.

2. Технический руководитель производства — 160 тыс. грн

В Киеве специалисту предлагают 160 тыс. грн. Зарплата состоит из оклада в 80 тыс. грн и неограниченной премии.

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3. Руководитель группы категорий — 135–180 тыс. грн

Во Львове компания "Ябко" ищет руководителя группы категорий "Развлечения и гаджеты". Диапазон зарплаты — 135–180 тыс. грн.

От кандидата ожидают как минимум два года опыта работы на должностях Group Category Manager, Senior Category Manager или Head of Category в сфере розничной торговли техникой и электроникой. Также необходимы навыки ценообразования, аналитики, ведения переговоров и управления командой.

4. Руководитель отдела рекрутинга — 100–200 тыс. грн

В Киеве на должность руководителя отдела рекрутинга предлагают от 100 до 200 тыс. грн. Вакансия предполагает полную занятость.

Работодатель ищет опытного руководителя для строительно-инжиниринговой компании, которая работает с государственным сектором и относится к критически важной инфраструктуре.

5. Старший инженер-электронщик — 100–130 тыс. грн

В пригороде Киева открыта вакансия старшего инженера-электронщика/специалиста по аппаратному обеспечению с зарплатой 100–130 тыс. грн. Работа связана с разработкой реальных электронных устройств в сфере технологий учета и энергосбережения.

Для сотрудника предусмотрены бронирование и компенсация проезда.

6. Инженер-конструктор — 120 тыс. грн

В Киеве инженеру-конструктору предлагают 120 тыс. грн и бронирование жилья. Специалист будет работать над планерами и механическими узлами беспилотных летательных аппаратов.

Среди требований — от трех лет опыта в mechanical design, engineering design или смежной сфере, а также уверенное владение 3D CAD.

7. Менеджер строительных проектов — 100–120 тыс. грн

В Киеве специалисту предлагают 100–120 тыс. грн и бронирование. Работа связана с реализацией проектов в сфере возобновляемой энергетики — солнечных и ветровых станций, гибридных систем и систем накопления энергии.

Кандидатам требуется профильное высшее образование, не менее трех лет опыта работы и знание строительных процессов и норм.

8. Руководитель элеватора — 115 тыс. грн

Во Львовской области руководителю элеватора предлагают 115 тыс. грн. Дополнительно работодатель предоставляет служебный автомобиль, ноутбук и мобильный телефон, а также предусматривает годовую премию.

На этой должности необходимо отвечать за приемку и хранение зерна, работу оборудования, производительность и рентабельность производства. Требуется не менее пяти лет опыта работы на аналогичной должности.

9. Детский стоматолог-терапевт — 120–150 тыс. грн

В Киеве детскому стоматологу-терапевту предлагают от 120 до 150 тыс. грн. Специалист будет работать с пациентами от 0 до 14 лет и современным оборудованием, в частности дентальным микроскопом, интраоральным сканером и КТ.

Среди требований — высшее медицинское образование по специальности "Детская стоматология" и опыт работы с детьми.

10. Монтажник и сварщик — 100–150 тыс. грн

Более 100 тыс. грн могут зарабатывать не только офисные работники. В Киеве монтажнику окон, дверей и металлоконструкций или сварщику предлагают 100–150 тыс. грн в зависимости от объема выполненной работы.

В вакансии указана оплата 1 000 грн за квадратный метр и средний фактический заработок около 110 тыс. грн в месяц без дополнительных работ. Есть возможность работать по графику 5/2 или 6/1.

Что нужно учесть перед откликом

Зарплата в вакансии от 100 тыс. грн не всегда означает гарантированную фиксированную выплату. Часть предложений предусматривает бонусы, премии или оплату в зависимости от выполненного объема работ. Например, в вакансии технического руководителя производства 80 тыс. грн — это ставка, а остальное зависит от премии, тогда как монтажнику платят за выполненную работу.

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Также Новини.LIVE писали, что зарплаты украинцев без опыта выросли на 23%. Работодатели продолжают искать кандидатов, готовых начать карьеру без предварительного стажа. Среди таких предложений есть вакансии в различных сферах с возможностью получать конкурентоспособную заработную плату.