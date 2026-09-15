Зарплаты в Украине: ТОП-5 специалистов, которым повысили зарплату на 50–130%

Сотрудники в офисе. Фото: Freepik

В 2026 году на украинском рынке труда у некоторых специалистов заработная плата выросла на 130%, достигнув среднего уровня в 70 000 грн. В основном повышение заработной платы со стороны работодателей идет параллельно с нехваткой "рабочих рук". В частности, в список с самой стремительной динамикой роста зарплат попали: инвестиционные аналитики, технологи производства и кровельщики.

Об этом свидетельствуют данные одного из кадровых порталов, передают Новини.LIVE.

Реклама

У кого больше всего выросли зарплаты в 2026 году

По информации Work.ua, лидируют в списке вакансий с самым стремительным ростом заработной платы предложения работы для инвестиционных аналитиков. По состоянию на сентябрь в среднем специалистам, которые исследуют финансовые рынки, оценивают риски и определяют наиболее выгодные варианты для вложения капитала, платят 70 000 грн. Эта сумма на 133% превышает прошлогодний показатель. Медиану зарплат рассчитали по данным 40 вакансий, размещенных на портале за последние три месяца. При этом количество вакансий за год сократилось на 4%.

На втором месте в Украине находятся альпинисты (высотники, верхолазы, промальпинисты), ведь оплата труда по сравнению с сентябрем прошлого года выросла на 80%. В среднем сейчас они зарабатывают 67 500 грн. Показатель определен на основе данных по 26 вакансиям, размещенным на сайте за последние три месяца. Число предложений такой работы за год сократилось на 41%.

На третьем месте по темпам роста зарплаты — вакансии для директоров автосалонов (директоров автоцентров, руководителей автоцентров, управляющих автоцентрами). В этом году они получают на 60% больше по сравнению с сентябрем 2025 года. Сейчас в среднем такие сотрудники могут зарабатывать 80 000 грн. Медиана была рассчитана на основе данных по 56 вакансиям, размещенным на портале за три месяца. Количество вакансий выросло на 41%.

Читайте также:

Далее по темпам роста денежной мотивации идут технологи на мебельном производстве (технологи корпусной мебели, технологи мебели), ведь сейчас такие специалисты могут в среднем получать 55 000 грн, что на 57% больше по сравнению с показателем прошлого года. Эти данные были получены на основе 34 вакансий, размещенных на сайте. Количество предложений такой работы за год сократилось на 29%.

На пятом месте по динамике зарплаты идут кровельщики. По состоянию на сентябрь они получают на 57% больше, чем в этом же месяце прошлого года. В среднем таким специалистам предлагают зарплату на уровне 55 000 грн. Медиану рассчитали по данным 60 вакансий, размещенных на Work.ua за последние три месяца. Количество вакансий за последний год выросло на 16%.

Кому еще предлагают более высокие зарплаты

Также в 2026 году стали больше зарабатывать следующие специалисты:

Вахтеры — 14 000 грн (+56%); Инженеры по техническому надзору — 50 000 грн (+54%); Преподаватели программирования — 20 000 грн (+54%); Операторы контакт-центра — 37 500 грн (+50%); Контролеры качества — 37 500 грн (+50%); Ретушеры — 37 500 грн (+50%); Плиточники — 60 000 грн (+50%); Арт-директоры — 60 000 грн (+50%).

У кого сократились зарплаты за последний год

По информации кадрового портала, некоторым специалистам работодатели стали платить меньше. В частности, в список попали:

Тим-лидеры — 60 000 грн (-2%);

Ассистенты проектов — 30 000 грн (-5%);

Педиатры — 25 000 грн (-7%);

Экономисты по планированию — 29 200 грн (-7%);

Back-end-программисты — 55 500 грн (-8%);

Зубные техники — 45 000 грн (-10%).

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, возможна ли индексация зарплаты в октябре 2026 года. Госстат обнародовал показатель, от которого зависит индексация дохода. Возможность пересмотра зарплаты в бюджетной сфере привязана к индексу инфляции, поэтому предприятия и учреждения должны его актуализировать.

Также Новини.LIVE писали, что украинские профсоюзы раскритиковали проект Трудового кодекса от правительства. В частности, он не содержит привязки минимальной зарплаты к средней на уровне не ниже 50%, как предусмотрено Директивой ЕС 2022/2041. Также предусматривается сокращение социального отпуска с 10 до 7 дней. По мнению экспертов, заявленные тезисы на деле могут не соответствовать действительности.