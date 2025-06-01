Льготы для водителей с инвалидностью — какие нововведения запланировали в Кабмине

Водитель за рулем автомобиля. Фото: Pexels

В Украине планируют ввести некоторые изменения для водителей с инвалидностью, которые имеют право на льготы. Соответствующий законопроект утвердил Кабинет министров.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

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Правительство, например, предлагает обновить требования по обустройству бесплатных парковочных мест для автомобилей, которыми управляют водители с инвалидностью или которые перевозят таких граждан. Предполагается, что для них должно быть около 10% парковочных мест (но не менее одного).

Также появится норма, что право воспользоваться льготами будут только у тех автовладельцев с инвалидностью или у водителей, которые перевозят лиц с инвалидностью, если на их автомобилях будет опознавательный знак "Водитель с инвалидностью".

К такому знаку должен быть добавлен уникальный электронный идентификатор в форме QR-кода с информацией о том, что человек имеет инвалидность. У водителей за рулем автомобилей с такими знаками, должны быть с собой документы, подтверждающие инвалидность. Их может предоставить и один из пассажиров.

"Это решение - еще один пример внедрения изменений, основанных на реальных потребностях людей, которые защищали наше государство, и стремятся жить активной жизнью", — говорится в сообщении.

Что еще стоит знать

В апреле 2024 года в Украине ввели новую систему оценки инвалидности, поэтому мужчин 25-60 лет со II и III группами обязали пройти повторный осмотр, если они этого не сделали с 2022 года. Сделать это нужно до 1 ноября 2025 года, иначе их лишат госвыплат.

Напомним, БФ "Каритас Полтава" регистрирует украинцев из сельской местности на денежную помощь. Людям могут выплатить до 125 тыс. грн. Узнавайте также, кто из граждан может принять участие в проекте помощи от Норвежского совета по делам беженцев.