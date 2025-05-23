Виплати від Норвезької ради у справах біженців у 10,8 тис. грн — як правильно подати заявку

Людина тримає гривні в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні до 27 травня 2025 року громадяни можуть зареєструватися в програмі допомоги від Норвезької ради у справах біженців. Є певні правила, що допоможуть уникнути помилок в процесі подання заявок та убезпечать від скасування чи затримки їх перегляду.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби організації.

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Хто зможе отримати кошти від Норвезької ради у справах біженців

Грошову допомогу у 2025 році від Норвезької ради у справах біженців зможуть отримати лише найбільш вразливі категорії громадян.

Там пояснили, що це пов'язано з обмеженим фінансуванням. У зв'язку з цим допомогу отримають ті, хто перебуває дійсно у складній життєвій ситуації.

Долучитися до програми допомоги зможуть такі домогосподарства:

родини мешкають на територіях, де досі тривають бої;

домогосподарства, що були змушені виїхати з рідних місць через війну;

родини, які повернулися додому на деокуповані території.

Ті громадяни, які раніше отримували грошову допомогу, зможуть подати заявку повторно, якщо це було більш ніж пів року тому.

Розмір фінансової допомоги становитиме 10,8 тис. грн на одну людину в родині (по 3,6 тис. грн три місяці).

Як правильно подати заявку на виплати

Реєстрація заявок на допомогу від Норвезької ради у справах біженців буде тривати до 27 травня 17:00.

Повідомлення з кодом для перевірки статусу заявки громадяни отримають після цього терміну.

В рамках реєстрації потрібно надати особисті дані, які будуть залишатися в безпеці, адже дані будуть зберігатися на сервері NRC лише стільки, скільки це необхідно.

Важливо не припуститися помилки під час подання заявки, адже саме це може призвести до скасування чи затримки її перегляду.

Поширеними помилками є:

неправильно вказане ім'я або прізвище;

неповний ідентифікаційний податковий номер;

неправильний номер телефону.

Також варто розуміти, що до розгляду будуть брати лише першу спробу подачі заявки, а наступні автоматично видалять.

Перед подачею заявки потрібно переконатися, що на руках є паспорт або ID-картка, довідка ВПО, свідоцтва про народження дітей, ідентифікаційні коди для всіх членів родини, номер рахунку в банку у форматі IBAN (UA + 27 символів), документи які підтверджують вразливість.

Організатори рекомендують заповнювати форму за такими правилами:

необхідно скопіювати посилання на реєстраційну форму;

далі треба перейти у мобільний браузер (Google, Safari тощо);

вставити скопійоване посилання;

дати дозвіл на визначення та використання локації.

"Якщо заявка буде прийнята в роботу, ви отримаєте персональний код заявки для перевірки статусу. Без цього коду перевірка статусу неможлива", — йдеться у повідомленні.

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