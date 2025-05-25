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Виплати з інвалідності можуть скасувати — хто у зоні ризику

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Дата публікації: 25 травня 2025 11:00
Соціальні виплати 2025 року — яку допомогу можуть відібрати в українців
Чоловік проходить медогляд. Фото: УНІАН

З 1 квітня у медзакладах України триває повторна перевірка громадян, які раніше отримали групу з інвалідності. Тож деякі громадяни можуть втратити фінансову допомогу від держави.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що про це відомо.

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Чому українцям можуть скасувати виплати з інвалідності

Як йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я, повторна оцінка повсякденного функціонування для людей з інвалідністю розпочалася 1 квітня 2025 року. Під час процедури людині підтверджують або скасовують статус інвалідності. В останньому випадку зникнуть і пенсійні виплати.

Кому треба пройти повторну перевірку та як це зробити 

До 1 листопада чоловікам у віці від 25 до 60 років з групою інвалідності, якщо вони не зробили це у 2022–2024 роках. А вже до 1 квітня 2026 року пройти оцінювання повинні всі інші люди з інвалідністю, які не зробили цього під час воєнного стану.

Пройти перевірку можна після отримання направлення, яке видають сімейні лікарі, терапевти або профільні спеціалісти. У пацієнта є право самостійно обрати лікарню для проходження огляду зі списку доступних медзакладів.

Хто з осіб з інвалідністю може не проходити повторний огляд

Це право є:

  • в українців, яким інвалідність встановили у 2025 році, і термін її перегляду ще не настав;
  • в осіб із безстроковим статусом інвалідності;
  • військовослужбовців та працівників  цивільного захисту;
  • людей, які перебувають на територіях бойових дій або тимчасово окупованих;
  • пацієнтів із тяжкими порушеннями функцій організму, зокрема відсутністю кінцівок або парних органів, а також ті, хто має онкологічні чи психічні захворювання.

Раніше ми розповідали про виплати від ВПП ОНН пенсіонерам. Відомо, чи нараховуватимуть гроші у червні 2025 року. Дізнавайтесь також, кому з українців спростять оформлення субсидій.

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Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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