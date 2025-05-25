Соціальні виплати 2025 року — яку допомогу можуть відібрати в українців

Чоловік проходить медогляд. Фото: УНІАН

З 1 квітня у медзакладах України триває повторна перевірка громадян, які раніше отримали групу з інвалідності. Тож деякі громадяни можуть втратити фінансову допомогу від держави.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що про це відомо.

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Як йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я, повторна оцінка повсякденного функціонування для людей з інвалідністю розпочалася 1 квітня 2025 року. Під час процедури людині підтверджують або скасовують статус інвалідності. В останньому випадку зникнуть і пенсійні виплати.

Кому треба пройти повторну перевірку та як це зробити

До 1 листопада чоловікам у віці від 25 до 60 років з групою інвалідності, якщо вони не зробили це у 2022–2024 роках. А вже до 1 квітня 2026 року пройти оцінювання повинні всі інші люди з інвалідністю, які не зробили цього під час воєнного стану.

Пройти перевірку можна після отримання направлення, яке видають сімейні лікарі, терапевти або профільні спеціалісти. У пацієнта є право самостійно обрати лікарню для проходження огляду зі списку доступних медзакладів.

Хто з осіб з інвалідністю може не проходити повторний огляд

Це право є:

в українців, яким інвалідність встановили у 2025 році, і термін її перегляду ще не настав;

в осіб із безстроковим статусом інвалідності;

військовослужбовців та працівників цивільного захисту;

людей, які перебувають на територіях бойових дій або тимчасово окупованих;

пацієнтів із тяжкими порушеннями функцій організму, зокрема відсутністю кінцівок або парних органів, а також ті, хто має онкологічні чи психічні захворювання.

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