Виплати для осіб з інвалідністю — хто отримає від 200 тис. до 800 тис. грн у 2025 році

Людина дістає гривні з гаманця. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2025 році держава надає грошову допомогу громадянам за отриману шкоду життю та здоров’ю у зв'язку з російською військовою агресією. Діапазон сум виплат коливається від 200 тис. до 800 тис. грн залежно від групи інвалідності.

Про це йдеться у матеріалах управління Пенсійного фонду України (ПФУ) у Донецькій області.

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Допомога за отриману шкоду життю та здоров’ю від агресії РФ у 2025 році

Право на відповідні виплати прописане у законі №2980-IX "Про одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії РФ проти України від 20 березня 2023 року".

Згідно з ним, допомогу можуть отримати працівники об’єктів критичної інфраструктури, державні службовці, посадовці місцевого рівня, які через військову агресію мають інвалідність, встановлену після 24 лютого 2022 року.

Цьогоріч розмір виплат становить залежно від групи інвалідності:

перша група — 800 тис. гривень;

друга група — 500 тис. гривень;

третя група — 200 тис. гривень.

Також у разі загибелі чи смерті вищевказаних категорій працівників рідним виплачується допомога в 1 млн грн.

Правила подачі заяви на допомогу

Громадянам, які мають право на допомогу за шкоду життю та здоров’ю, необхідно його реалізувати протягом трьох років з дати набуття.

Для цього потрібно звернутися у відділення Пенсійного фонду:

особисто або через законного представника;

дистанційно через вебпортал е-послуг ПФУ, додавши відскановані документи та підписавши заяву кваліфікованим е-підписом.

Потрібно подати наступні документи:

заяву;

документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код;

акт розслідування (спецрозслідування);

документи про родинні зв’язки для членів родини загиблого;

довідку про навчання (для дітей до 23 років);

довідку до акта медичного огляду (для осіб з інвалідністю);

рішення суду про недієздатність/призначення опікуна;

свідоцтво про смерть (у разі загибелі);

довідку судово-медичної експертизи, де вказана причина смерті;

засвідчену копію рішення суду, що набрало законної сили, або нотаріально посвідченого правочину, де підтверджується факт утримання загиблим.

Раніше ми розповідали, що благодійний фонд "Карітас Полтава" відкрив реєстрацію на надання грошової допомоги для громадян із сільської місцевості на ведення домогосподарства. В рамках програми можна отримати до 125 тис. грн.

Також повідомлялося, що у Національній соціальній сервісній службі України розповіли, на яку підтримку можуть розраховувати внутрішні переселенці у червні 2025 року. Уряд ухвалив рішення продовжити відповідні виплати.