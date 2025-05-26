Виплати до 125 тис. грн — хто і де може отримати допомогу у травні

Людина тримає гривні в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці можуть зареєструватися на отримання фінансової допомоги у травні 2025 року від благодійного фонду "Карітас Полтава". Виплати доступні громадянам, які потребують підтримки у веденні сільського домогосподарства.

Про це інформує пресцентр фонду у Facebook.

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Детальніше про допомогу селянам

Йдеться про проєкт "Розвиток стійкості сільського господарства та покращення засобів до існування". Він покликаний підтримати сільські домогосподарства, що постраждали під час воєнного стану від агресії РФ, шляхом надання грошової допомоги.

Програму планують реалізувати у таких громадах:

Полтавська;

Глобинська.

Виплати мають допомогти:

у відновленні та розвитку сільськогосподарської діяльності;

у покращенні доступу до ринків;

у підвищенні обізнаності у веденні господарства через навчальні сесії.

Домогосподарства мають підпадати під такі критерії вразливості:

багатодітна родина (троє і більше дітей);

у членів домогосподарства є інвалідність (перша та друга група) або важка/хронічна хвороба;

домогосподарство очолює батько-одинак чи мати–одиначка, опікуни;

у домогосподарстві є вагітні жінки або діти до трьох років;

у родині є люди похилого віку (від 60 років);

у домогосподарстві особи передпенсійного віку від 50 років, які втратили джерело доходу.

Сума грошової допомоги та як отримати

В рамках програми благодійного фонду "Карітас Полтава" нададуть багатоцільові сільськогосподарські гранти:

у сумі від 33 тис. грн до 125 тис. грн на придбання: насіння, добрив, дрібної рогатої худоби, корму, сільськогосподарського обладнання. Також кошти можна отримати на легкий та середній ремонт сільськогосподарської інфраструктури, пошкодженої внаслідок військових дій, і відновлення зрошувальних систем;

від 8 тис. грн до 16,5 тис. грн на покращення доступу до ринків та збільшення доданої вартості сільськогосподарської продукції, підтримку для переробки харчових продуктів та покриття витрат на логістику.

Всі, хто бажає взяти участь у програмі, мають заповнити онлайн-форму попередньої реєстрації.

Раніше ми писали, що деякі громадяни можуть взяти участь у проєкті допомоги від Норвезької ради у справах біженців. Заявки прийматимуть від вразливих категорій людей до 27 травня 2025 року.

Також повідомлялося, що в Україні проводять конкурс для розвитку STEM-освіти в громадах. В проєкті може взяти участь молодь середнього та старшого шкільного віку та отримати 10 тис. дол.