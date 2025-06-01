Пільги для водіїв з інвалідністю — які нововведення запланували у Кабміні

Водій за кермом автомобіля. Фото: Pexels

В Україні планують запровадити деякі зміни для водіїв з інвалідністю, які мають право на пільги. Відповідний законопроєкт затвердив Кабінет міністрів.

Про це повідомила пресслужба уряду.

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Уряд, наприклад, пропонує оновити вимоги щодо облаштування безоплатних паркувальних місць для автомобілів, якими керують водії з інвалідністю або які перевозять таких осіб. Передбачається, що для них має бути близько 10% паркувальних місць (але не менше одного).

Також з'явиться норма, що право скористатися пільгами будуть лише у тих автовласників з інвалідністю або у водіїв, які перевозять осіб з інвалідністю, якщо на їхніх автомобілях буде розпізнавальний знак "Водій з інвалідністю".

До такого знака потрібно додати унікальний електронний ідентифікатор у формі QR-коду з інформацією про те, що людина має інвалідність. У водіїв за кермом автівок з такими знаками, мають бути з собою документи, які підтверджують інвалідність. Їх може надати й один із пасажирів.

"Це рішення — ще один приклад впровадження змін, які ґрунтуються на реальних потребах людей, які захищали нашу державу, та прагнуть жити активним життям", — йдеться у повідомленні.

Що ще варто знати

У квітні 2024 року в Україні запровадили нову систему оцінювання інвалідності, тож чоловіків 25-60 років з II та III групами зобов'язали пройти повторний огляд, якщо вони цього не зробили з 2022 року. Зробити це потрібно до 1 листопада 2025, інакше їх позбавлять держвиплат.

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