Пільги для водіїв з інвалідністю — які нововведення запланували у Кабміні

Пільги водіям з інвалідністю надаватимуть по-новому — що відомо
В Україні планують запровадити деякі зміни для водіїв з інвалідністю, які мають право на пільги. Відповідний законопроєкт затвердив Кабінет міністрів.
Про це повідомила пресслужба уряду.
Що хоче змінити влада
Уряд, наприклад, пропонує оновити вимоги щодо облаштування безоплатних паркувальних місць для автомобілів, якими керують водії з інвалідністю або які перевозять таких осіб. Передбачається, що для них має бути близько 10% паркувальних місць (але не менше одного).
Також з'явиться норма, що право скористатися пільгами будуть лише у тих автовласників з інвалідністю або у водіїв, які перевозять осіб з інвалідністю, якщо на їхніх автомобілях буде розпізнавальний знак "Водій з інвалідністю".
До такого знака потрібно додати унікальний електронний ідентифікатор у формі QR-коду з інформацією про те, що людина має інвалідність. У водіїв за кермом автівок з такими знаками, мають бути з собою документи, які підтверджують інвалідність. Їх може надати й один із пасажирів.
"Це рішення — ще один приклад впровадження змін, які ґрунтуються на реальних потребах людей, які захищали нашу державу, та прагнуть жити активним життям", — йдеться у повідомленні.
Що ще варто знати
У квітні 2024 року в Україні запровадили нову систему оцінювання інвалідності, тож чоловіків 25-60 років з II та III групами зобов'язали пройти повторний огляд, якщо вони цього не зробили з 2022 року. Зробити це потрібно до 1 листопада 2025, інакше їх позбавлять держвиплат.
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