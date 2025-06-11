Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
ИндустрииЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирЭксклюзивХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветРезервСегодняКиноШтабОгоДомАктуальноМобилизацияВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Льготы для детей с инвалидностью и их родителей — что известно

Льготы для детей с инвалидностью и их родителей — что известно

Ua en ru
Дата публикации 11 июня 2025 15:22
Какие права имеют дети с инвалидностью и их родители — украинцам объяснили
Дети в колесных креслах. Фото: УНИАН

Детям с инвалидностью нужна особая забота. Чтобы уделять им достаточно времени, иногда один из родителей отказывается от привычной жизни, чтобы обеспечить все потребности ребенка.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как государство в 2025 году поддерживает детей с инвалидностью и их родителей.

Реклама
Читайте также:

Какие права есть у детей с инвалидностью и у их родителей

Как отметили в Офисе Омбудсмана, согласно Конвенции ООН о правах ребенка, все дети равны в своих правах, независимо от каких-либо различий, и наличие инвалидности не меняет этого правила. Украинское законодательство также гарантирует равные права для детей с инвалидностью, а также их родителям.

Например, дети с инвалидностью в Украине имеют право на:

  • государственную социальную помощь до 18 лет — ее назначают в размере 70% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;
  • бесплатную или на льготных условиях на основании индивидуальной программы реабилитации услугу по социально-бытовому и медицинскому обслуживанию, вспомогательные средства реабилитации, медицинские изделия, а также автомобили, кресла колесные с электроприводом;
  • бесплатное получение лекарственных средств по рецептам врачей, если пациент лечится амбулаторно;
  • дошкольное воспитание, обучение лиц с инвалидностью в общих или специальных учебных заведениях;
  • обучение в инклюзивной среде;
  • сопровождение во время образовательного процесса (ассистента учителя/ассистента ученика);
  • бесплатное обучение музыке, изобразительному, художественно-прикладному искусству в общих учебных заведениях или специальных внешкольных учебных заведениях (для одаренных детей с инвалидностью);
  • создание специальных условий при сдаче внешнего независимого оценивания/национального мультипредметного теста;
  • бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками при наличии медицинских показаний;
  • внеочередное обслуживание в любых кассах, а также на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности и подчинения, которые предоставляют любые услуги населению;
  • приоритет на прохождение контроля в пунктах пропуска через государственную границу Украины, контрольных пунктах въезда на временно оккупированные территории и выезда с таких территорий;
  • выезда из Украины в случае введения чрезвычайного или военного положения;
  • бесплатный проезд в пассажирском городском транспорте (кроме такси), если есть удостоверение или справка, а когда заработает автоматизированная система учета оплаты проезда - также электронного билета, который выдается на бесплатной основе;
  • 50% скидку стоимости проезда на внутренних линиях (маршрутах) воздушного, железнодорожного, морского, внутреннего водного и автомобильного транспорта в период с 1 октября по 15 мая;
  • дети с инвалидностью из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, проживающих в семьях опекунов, приемных семьях, детских домах семейного типа, государственных или коммунальных детских учреждениях, после достижения совершеннолетия обеспечиваются жильем в порядке, установленном статьей 33 Закона Украины "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине".

Родителям, воспитывающим детей с инвалидностью, государство предоставляет:

  • право на сокращенную продолжительность рабочего времени за счет средств предприятий, учреждений, организаций для работников, имеющих детей в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью;
  • дополнительный отпуск работникам, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы А I группы.

Что еще стоит знать

Некоторые украинцы в 2025 году могут рассчитывать на единовременную денежную помощь от местных властей. Например, в Сумах решили финансово поддержать детей с инвалидностью. Получить деньги смогут украинцы, которые:

  • еще являются несовершеннолетними с задекларированным (зарегистрированным) местом жительства в Сумской городской тергромаде;
  • являются ВПЛ и по состоянию на 1 января 2025 года состоят на учете в Единой информбазе данных о внутренне перемещенных лицах.

Напомним, что в Украине право на финподдержку также есть у детей, у которых обнаружили тяжелые заболевания, до установления инвалидности. В 2025 году размер помощи составляет два прожиточных минимума. Узнавайте также, кто из украинцев с инвалидностью может получить единовременную выплату от 200 тыс. грн

инвалидность помощь война в Украине лицо с инвалидностью права
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации