Какие права имеют дети с инвалидностью и их родители — украинцам объяснили

Дети в колесных креслах. Фото: УНИАН

Детям с инвалидностью нужна особая забота. Чтобы уделять им достаточно времени, иногда один из родителей отказывается от привычной жизни, чтобы обеспечить все потребности ребенка.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как государство в 2025 году поддерживает детей с инвалидностью и их родителей.

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Какие права есть у детей с инвалидностью и у их родителей

Как отметили в Офисе Омбудсмана, согласно Конвенции ООН о правах ребенка, все дети равны в своих правах, независимо от каких-либо различий, и наличие инвалидности не меняет этого правила. Украинское законодательство также гарантирует равные права для детей с инвалидностью, а также их родителям.

Например, дети с инвалидностью в Украине имеют право на:

государственную социальную помощь до 18 лет — ее назначают в размере 70% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

бесплатную или на льготных условиях на основании индивидуальной программы реабилитации услугу по социально-бытовому и медицинскому обслуживанию, вспомогательные средства реабилитации, медицинские изделия, а также автомобили, кресла колесные с электроприводом;

бесплатное получение лекарственных средств по рецептам врачей, если пациент лечится амбулаторно;

дошкольное воспитание, обучение лиц с инвалидностью в общих или специальных учебных заведениях;

обучение в инклюзивной среде;

сопровождение во время образовательного процесса (ассистента учителя/ассистента ученика);

бесплатное обучение музыке, изобразительному, художественно-прикладному искусству в общих учебных заведениях или специальных внешкольных учебных заведениях (для одаренных детей с инвалидностью);

создание специальных условий при сдаче внешнего независимого оценивания/национального мультипредметного теста;

бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками при наличии медицинских показаний;

внеочередное обслуживание в любых кассах, а также на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности и подчинения, которые предоставляют любые услуги населению;

приоритет на прохождение контроля в пунктах пропуска через государственную границу Украины, контрольных пунктах въезда на временно оккупированные территории и выезда с таких территорий;

выезда из Украины в случае введения чрезвычайного или военного положения;

бесплатный проезд в пассажирском городском транспорте (кроме такси), если есть удостоверение или справка, а когда заработает автоматизированная система учета оплаты проезда - также электронного билета, который выдается на бесплатной основе;

50% скидку стоимости проезда на внутренних линиях (маршрутах) воздушного, железнодорожного, морского, внутреннего водного и автомобильного транспорта в период с 1 октября по 15 мая;

дети с инвалидностью из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, проживающих в семьях опекунов, приемных семьях, детских домах семейного типа, государственных или коммунальных детских учреждениях, после достижения совершеннолетия обеспечиваются жильем в порядке, установленном статьей 33 Закона Украины "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине".

Родителям, воспитывающим детей с инвалидностью, государство предоставляет:

право на сокращенную продолжительность рабочего времени за счет средств предприятий, учреждений, организаций для работников, имеющих детей в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью;

дополнительный отпуск работникам, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы А I группы.

Что еще стоит знать

Некоторые украинцы в 2025 году могут рассчитывать на единовременную денежную помощь от местных властей. Например, в Сумах решили финансово поддержать детей с инвалидностью. Получить деньги смогут украинцы, которые:

еще являются несовершеннолетними с задекларированным (зарегистрированным) местом жительства в Сумской городской тергромаде;

являются ВПЛ и по состоянию на 1 января 2025 года состоят на учете в Единой информбазе данных о внутренне перемещенных лицах.

Напомним, что в Украине право на финподдержку также есть у детей, у которых обнаружили тяжелые заболевания, до установления инвалидности. В 2025 году размер помощи составляет два прожиточных минимума. Узнавайте также, кто из украинцев с инвалидностью может получить единовременную выплату от 200 тыс. грн