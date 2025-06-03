Виплати для осіб з інвалідністю — хто з українців має право на допомогу у 200 тис. грн

Гривневі купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні у 2025 році деякі громадяни з інвалідністю можуть отримати державну одноразову матеріальну допомогу від 200 тис. грн. Відомо, хто саме має право та які необхідні документи для оформлення виплат.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на закон №2980-IX.

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Хто з осіб з інвалідністю має право на виплати

Згідно із законом, фінансова допомога доступна громадянам, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ та отримали у зв'язку з цим групу інвалідності після 24 лютого 2022 року.

Право на компенсацію мають:

співробітники критичної інфраструктури;

державні службовці;

посадовці органів місцевого самоврядування.

Розмір допомоги та необхідні документи для оформлення

У 2025 році розміри допомоги залежатимуть від групи інвалідності:

для третьої групи виплачують 200 тис. гривень;

для другої групи — 500 тис. гривень;

для першої групи — 800 тис. гривень.

Рідні загиблого отримають компенсацію у сумі 1 млн гривень.

Правом на виплати можна скористатися протягом трьох років з моменту його появи.

Для оформлення виплати необхідно надати документи до Пенсійного фонду. Допомогу призначать за наявності:

відповідної заяви;

паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

реєстраційного номера облікової картки платника податків;

акта розслідування або спецрозслідування;

документів, що підтверджують родинні зв’язки загиблого;

довідки про навчання — для громадян до 23 років;

медичної довідки, де підтверджується інвалідність;

судового рішення про недієздатність/документів про призначення опікуна;

свідоцтва про смерть (у разі загибелі);

висновку судово-медичної експертизи із зазначенням причини смерті;

копії судового рішення або нотаріально завіреного документа, де підтверджує факт утримання осіб померлим.

Раніше ми повідомляли, що українці можуть отримати допомогу від Агенції ООН у справах біженців. Виплати доступні вразливим категоріям громадян у Запоріжжі.

Також розповідали, що у трьох областях діє програма допомоги від БФ "Янголи спасіння". В рамках проєкту, громадяни зможуть отримати 1 тис. доларів.