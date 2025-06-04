Виплати для дітей з інвалідністю — хто і де має право на допомогу у 2025 році

Жінка тримає гривневі купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2025 році у деяких регіонах місцева влада виплачує одноразову матеріальну допомогу дітям з інвалідністю. Зокрема, оформити відповідну виплату можуть деякі родини у Сумах.

Про це інформує пресслужба Департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради.

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Як зазначається, у Сумах багатодітні родини зможуть оформити виплати на дітей з інвалідністю. Відповідна грошова допомога передбачена для осіб:

віком до 18 років, які мають задеклароване (зареєстроване) місце проживання у Сумській міській тергромаді;

офіційно є внутрішньо переміщеними особами та станом на 1 січня 2025 року перебувають на обліку в Єдиній інформбазі даних про внутрішньо переміщених осіб.

"З метою соціальної підтримки багатодітних сімей, де виховується двоє і більше дітей з інвалідністю, Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради здійснює виплату одноразової грошової допомоги в межах програми Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки "Милосердя", — йдеться у повідомленні.

Як звернутися за грошовою допомогою

Тим, хто підпадає під вищевказані критерії, необхідно звернутися до Департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради.

Там потрібно написану заяву та надати деякі документи. Виплати будуть призначені, якщо заявник надасть (копії):

паспорт законного представника дітей;

довідку про присвоєння ідентифікаційного коду законного представника дітей з інвалідністю;

свідоцтво про народження дітей з інвалідністю;

витяг з реєстру тергромади, де підтверджуються дані про задеклароване (зареєстроване) місце проживання( перебування) дітей у межах даної тергромади;

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб (для переселенців);

посвідчення дитини з багатодітної родини;

посвідчення особи, яка одержує соцдопомогу відповідно до закону "Про державну соцдопомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" або медвисновки про неповнолітню дитину з інвалідністю;

довідка про особовий рахунок, відкритий у банку, на який буде виплачена допомога.

Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 35 (Департамент соціального захисту, робоче місце №3).

Деталі можна дізнатися за номерами телефонів: 787-112, 0504078127.

Раніше ми розповідали, що в Україні право на фінпідтримку мають діти, у яких виявили тяжкі захворювання, до встановлення інвалідності. У 2025 році допомогу призначають у розмірі двох прожиткових мінімумів.

Також повідомляли, що деякі громадяни, які мають інвалідність, можуть отримати одноразову виплату від 200 тис. грн. Звернутися за оформленням допомоги можуть лише кілька категорій людей.