Які права мають діти з інвалідністю та їхні батьки — українцям пояснили

Діти у колісних кріслах. Фото: УНІАН

Дітям з інвалідністю потрібна особлива турбота. Щоб приділяти їм достатньо часу, іноді один із батьків відмовляється від звичного життя, що забезпечити усі потреби дитини.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як держава у 2025 році підтримує дітей з інвалідністю та їхніх батьків.

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Які права є у дітей з інвалідністю та у їхніх батьків

Як зауважили в Офісі Омбудсмана, згідно з Конвенцією ООН про права дитини, усі діти є рівними у своїх правах, незалежно від будь-яких відмінностей, і наявність інвалідності не змінює цього правила. Українське законодавство також гарантує рівні права для дітей з інвалідністю, а також їхнім батькам.

Наприклад, діти з інвалідності в Україні мають право на:

державну соціальну допомогу до 18 років — її призначають у розмірі 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

безоплатну або на пільгових умовах на підставі індивідуальної програми реабілітації послугу із соціально-побутового і медичного обслуговування, допоміжні засоби реабілітації, медичні вироби, а також автомобілі, крісла колісні з електроприводом;

безоплатне отримання лікарських засобів за рецептами лікарів, якщо пацієнт лікується амбулаторно;

дошкільне виховання, навчання осіб з інвалідністю в загальних або спеціальних закладах освіти;

навчання в інклюзивному середовищі;

супровід під час освітнього процесу (асистента вчителя/асистента учня);

безплатне навчання музики, образотворчого, художньо-прикладного мистецтва у загальних навчальних закладах або спеціальних позашкільних навчальних закладах (для обдарованих дітей з інвалідністю);

створення спеціальних умов під час складання зовнішнього незалежного оцінювання/національного мультипредметного тесту;

безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками за наявності медичних показань;

позачергове обслуговування в будь-яких касах, а також на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування, які надають будь-які послуги населенню;

пріоритет на проходження контролю в пунктах пропуску через державний кордон України, контрольних пунктах в’їзду на тимчасово окуповані території та виїзду з таких територій;

виїзду з України у разі запровадження надзвичайного або воєнного стану;

безплатний проїзд у пасажирському міському транспорті (крім таксі), якщо є посвідчення чи довідка, а коли запрацює автоматизована система обліку оплати проїзду — також електронного квитка, який видається на безоплатній основі;

50% знижку вартості проїзду на внутрішніх лініях (маршрутах) повітряного, залізничного, морського, внутрішнього водного та автомобільного транспорту в період з 1 жовтня по 15 травня;

діти з інвалідністю з-поміж дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у сім’ях піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, державних або комунальних дитячих закладах, після досягнення повноліття забезпечуються житлом у порядку, встановленому статтею 33 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".

Батькам, які виховують дітей з інвалідністю, держава надає:

право на скорочену тривалість робочого часу за рахунок коштів підприємств, установ, організацій для працівників, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю;

додаткову відпустку працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.

Що ще варто знати

Деякі українці у 2025 році можуть розраховувати на одноразову грошову допомогу від місцевої влади. Наприклад, у Сумах вирішили фінансово підтримати дітей з інвалідністю. Отримати гроші зможуть українці, які:

ще є неповнолітніми із задекларованим (зареєстрованим) місцем проживання у Сумській міській тергромаді;

є ВПО та станом на 1 січня 2025 року перебувають на обліку в Єдиній інформбазі даних про внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, що в Україні право на фінпідтримку також є у дітей, у яких виявили тяжкі захворювання, до встановлення інвалідності. У 2025 році розмір допомоги становить два прожиткові мінімуми. Дізнавайтесь також, хто з українців з інвалідністю може отримати одноразову виплату від 200 тис. грн