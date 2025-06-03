Виплати на дітей — хто має право на 6,4 тис. грн у 2025 році

Маленькі діти з іграшками в кімнаті. Фото: Freepik

У Міністерстві соціальної політики розповіли, що деякі українські діти мають законне право на щомісячні виплати до 6,4 тис. грн у 2025 році. У відомстві уточнили, хто саме має право на грошову допомогу та як оформити.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на інформацію Мінсоцполітики.

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Кому з дітей призначають додаткові виплати

Як пояснюють у міністерстві, право на фінансову підтримку мають діти, у яких виявили тяжкі захворювання, розлади, травми, однак не встановлена інвалідність.

Виплати може оформити один із батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, які постійно проживають та доглядають за дитиною, у якої виявили:

тяжке перинатальне ураження нервової системи;

тяжку вроджену ваду розвитку;

рідкісне орфанне захворювання;

онкологічне, онкогематологічне захворювання;

дитячий церебральний параліч;

тяжкий психічний розлад;

цукровий діабет першого типу (інсулінозалежні);

гостре або хронічне захворювання нирок четвертого ступеня;

наявна тяжка травма;

необхідність трансплантації органів, паліативної допомоги.

Відповідну допомогу держава виплачує щомісяця до дня встановлення інвалідності.

Розміри грошової допомоги у 2025 році

У 2025 році допомогу призначають у розмірі двох прожиткових мінімумів на дітей відповідного віку. А саме:

діти до шести років — у сумі 5 126 грн (2563 х 2);

діти від шести до 18 років — у розмірі 6 392 грн (3196 х 2).

Оформити виплати можна двома способами:

онлайн — подавши заяву та медичні довідки через портал державних послуг "Дія";

офлайн — звернувшись до органу соцзахисту населення за місцем проживання або до уповноважених місцевих посадовців.

Відповідне питання регулює постанова №1751 Кабінету міністрів від 27.12.2021 року.

Раніше ми розповідали, що цьогоріч деяким особам з інвалідністю держава гарантує одноразові виплати від 200 тис. грн. Відомо, хто може звертатися за оформленням допомоги.

Також повідомляли, як відбувається нарахування декретних виплат в Україні у 2025 році. Зокрема, відомо, кому призначають суму, що обмежується мінімальною заробітною платою на час відпустки.