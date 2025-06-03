Виплати на дітей — хто має право на 6,4 тис. грн у 2025 році

Додаткові виплати на дітей — кому виплачують 6,4 тис. грн
У Міністерстві соціальної політики розповіли, що деякі українські діти мають законне право на щомісячні виплати до 6,4 тис. грн у 2025 році. У відомстві уточнили, хто саме має право на грошову допомогу та як оформити.
Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на інформацію Мінсоцполітики.
Кому з дітей призначають додаткові виплати
Як пояснюють у міністерстві, право на фінансову підтримку мають діти, у яких виявили тяжкі захворювання, розлади, травми, однак не встановлена інвалідність.
Виплати може оформити один із батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, які постійно проживають та доглядають за дитиною, у якої виявили:
- тяжке перинатальне ураження нервової системи;
- тяжку вроджену ваду розвитку;
- рідкісне орфанне захворювання;
- онкологічне, онкогематологічне захворювання;
- дитячий церебральний параліч;
- тяжкий психічний розлад;
- цукровий діабет першого типу (інсулінозалежні);
- гостре або хронічне захворювання нирок четвертого ступеня;
- наявна тяжка травма;
- необхідність трансплантації органів, паліативної допомоги.
Відповідну допомогу держава виплачує щомісяця до дня встановлення інвалідності.
Розміри грошової допомоги у 2025 році
У 2025 році допомогу призначають у розмірі двох прожиткових мінімумів на дітей відповідного віку. А саме:
- діти до шести років — у сумі 5 126 грн (2563 х 2);
- діти від шести до 18 років — у розмірі 6 392 грн (3196 х 2).
Оформити виплати можна двома способами:
- онлайн — подавши заяву та медичні довідки через портал державних послуг "Дія";
- офлайн — звернувшись до органу соцзахисту населення за місцем проживання або до уповноважених місцевих посадовців.
Відповідне питання регулює постанова №1751 Кабінету міністрів від 27.12.2021 року.
Раніше ми розповідали, що цьогоріч деяким особам з інвалідністю держава гарантує одноразові виплати від 200 тис. грн. Відомо, хто може звертатися за оформленням допомоги.
Також повідомляли, як відбувається нарахування декретних виплат в Україні у 2025 році. Зокрема, відомо, кому призначають суму, що обмежується мінімальною заробітною платою на час відпустки.
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