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Гроші до Дня Незалежності — коли виплатять УБД

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Дата публікації: 10 червня 2025 12:05
Виплати до Дня незалежності — ПФУ назвав термін нарахування коштів у 2025 році
Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, коли почнуться нарахування одноразової грошової допомоги, присвяченої Дню Незалежності, у 2025 році. Йдеться про виплати, передбачені для учасників бойових дій (УБД), осіб з інвалідністю першої-третьої груп, громадян, у яких є особливі заслуги перед Батьківщиною.

Про це йдеться на сторінці Пенсійного фонду у соцмережі Facebook.

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Коли чекати на допомогу до Дня Незалежності 

У коментарях громадяни звертаються за роз'ясненням щодо термінів нарахування виплат. Зокрема, таким питанням стурбовані українці, які мають групу інвалідності.

Представники Пенсійного фонду уточнили, що порядок надання виплат прописаний в урядовій постанові №486 "Про встановлення розмірів разової грошової виплати до Дня Незалежності України, передбаченої такими двома законами "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соцзахисту" і "Про жертви нацистських переслідувань", у 2025 році. 

Згідно з документом, нарахування одноразової грошової допомоги, присвяченої Дню Незалежності, почнеться у серпні 2025 році. Таку виплату буде здійснено на поточні рахунки у банку або через організації, що здійснюють виплату і доставку пенсій та соціальної допомоги. Зокрема, люди з інвалідністю отримають доплату у день надходження пенсії.

виплати до 24 серпня 2025
Скриншот. Джерело: ПФУ у Fb

Що треба знати про виплати до 24 серпня

Згідно з постановою уряду, на одноразову допомогу можуть претендувати учасники бойових дій, громадяни з інвалідністю першої-третьої груп, особи з особливими заслугами перед Батьківщиною, рідні загиблих захисників країни. 

Тим, хто отримує пенсійні виплати, допомога до Дня Незалежності надійде разом з пенсією. Зокрема, ветерани війни та члени родин загиблих отримають кошти разом із пенсією в автоматичному режимі. Проте ті, хто ще не є пенсіонером, однак має право на виплату, повинні написати окремі заяви до ПФУ.

У 2025 році можна розраховувати на такі суми допомоги залежно від категорії:

  • учасники бойових дій — 1 тис. грн;
  • особи з інвалідністю у результаті війни першої групи — 3,1 тис. грн;
  • особи з інвалідністю внаслідок війни другої групи — 2,9 тис. грн;
  • особи з інвалідністю через війну третьої групи — 2,7 тис. грн;
  • особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, — 3,1 тис. грн;
  • рідні загиблих чи померлих осіб з інвалідністю у результаті війни, які не одружилися повторно — по 650 грн.

Загалом заявки прийматимуть до 1 серпня, однак в окремих випадках — до 1 жовтня  поточного року.
 
Раніше ми писали, що УВКБ приймає заявки на фіндопомогу в одному з українських міст у червні цього року. Виплати нададуть тільки тим громадянам, які найбільше цього потребують.

Також ми розповідали, що на Миколаївщині запрацює програма допомоги від ВПП ООН. Йдеться про надання щомісячної виплати у 1,2 тис. грн.

виплати ПФУ інвалідність УБД 24 серпня грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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