Перевыпуск карты ПриватБанка — правила дистанционного заказа и активации

Приложение ПриватБанка на телефоне и карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты госфинучреждения "ПриватБанк" имеют возможность дистанционного оформления карт с доставкой по Украине и за границу. В банке рассказали, какие действуют правила заказа и активации карт.

Об этом говорится на официальном портале госбанка.

Реклама

Читайте также:

Правила дистанционного заказа карт ПриватБанка

Согласно информации банка, клиенты, проживающие в Украине, или находящиеся за рубежом, могут воспользоваться возможностью заказа новых или перевыпуска старых кредитных, дебетовых или премиальных карт в мобильном приложении или на портале "Приват24".

Гражданам доступны на выбор следующие виды банковских карт:

"Универсальная"/"Универсальная Gold";

карта для выплат (пенсионная, для соцвыплат);

карта для выплат Gold;

карта "Ключ к счету";

премиальная карта.

Для того, чтобы заказать карту в города Украины через "Приват24", необходимо осуществить следующие шаги:

открыть меню "Все счета";

выбрать необходимую карту для перевыпуска и перейти к ее настройкам";

нажать "Заказать карту";

выбрать "Доставка по Украине".

Для заказа доставки карты за границу нужно добавить определенные уточнения. А именно:

в приложении выбрать карту для перевыпуска, зайти в настройки;

нажать "Заказать карту", "Международная";

указать адрес доставки, номер телефона страны и email.

проверить данные и нажать "Продолжить".

Срок доставки карты по Украине — на следующий день после заказа через "Новую почту", за границу — через "Новую почту" в течение 7-14 дней, через Укрпочту — 7-30 дней.

Правила активации карты и другие нюансы

В случае получения карты ее надо тщательно осмотреть на предмет целостности упаковки. Как правило, их кладут в полиэтиленовый пакет или оригинальную упаковку "Новой почты".

В случае, если упаковка имеет повреждения, ее не стоит активировать. Разрешается возможность замены. Для этого надо обратиться на номер горячей линии 3700 или в чат "Помощь Онлайн".

Если с упаковкой не было проблем, то полученную карту нужно активировать. Для оперативной активации клиент получит сообщение со ссылкой в "Приват24".

Для этого нужно перейти в нужное меню:

выбрать карту, войти в ее настройки;

нажать на пункт "Операции с картой";

выбрать "Перевыпуск карты", нажать "Пластик";

ввести номер полученной карты;

нажать "Активировать карту".

До конца года услуга будет бесплатной, а с 2026 года стоимость сервиса в Украине составит 80 грн, а за рубежом в зависимости от страны — установят дифференцированный тариф.

Ранее мы писали, что в ПриватБанке предусмотрены тарифные изменения. Речь идет о введении платы за популярную услугу с 1 января следующего года.

Также мы рассказывали о правилах заказа наличной валюты для конкретного отделения. В банке уточнили все нюансы, связанные с такой услугой.