Перевыпуск карты ПриватБанка — правила дистанционного заказа и активации

Перевыпуск карты ПриватБанка — как заказать и активировать
Клиенты госфинучреждения "ПриватБанк" имеют возможность дистанционного оформления карт с доставкой по Украине и за границу. В банке рассказали, какие действуют правила заказа и активации карт.
Об этом говорится на официальном портале госбанка.
Правила дистанционного заказа карт ПриватБанка
Согласно информации банка, клиенты, проживающие в Украине, или находящиеся за рубежом, могут воспользоваться возможностью заказа новых или перевыпуска старых кредитных, дебетовых или премиальных карт в мобильном приложении или на портале "Приват24".
Гражданам доступны на выбор следующие виды банковских карт:
- "Универсальная"/"Универсальная Gold";
- карта для выплат (пенсионная, для соцвыплат);
- карта для выплат Gold;
- карта "Ключ к счету";
- премиальная карта.
Для того, чтобы заказать карту в города Украины через "Приват24", необходимо осуществить следующие шаги:
- открыть меню "Все счета";
- выбрать необходимую карту для перевыпуска и перейти к ее настройкам";
- нажать "Заказать карту";
- выбрать "Доставка по Украине".
Для заказа доставки карты за границу нужно добавить определенные уточнения. А именно:
- в приложении выбрать карту для перевыпуска, зайти в настройки;
- нажать "Заказать карту", "Международная";
- указать адрес доставки, номер телефона страны и email.
- проверить данные и нажать "Продолжить".
Срок доставки карты по Украине — на следующий день после заказа через "Новую почту", за границу — через "Новую почту" в течение 7-14 дней, через Укрпочту — 7-30 дней.
Правила активации карты и другие нюансы
В случае получения карты ее надо тщательно осмотреть на предмет целостности упаковки. Как правило, их кладут в полиэтиленовый пакет или оригинальную упаковку "Новой почты".
В случае, если упаковка имеет повреждения, ее не стоит активировать. Разрешается возможность замены. Для этого надо обратиться на номер горячей линии 3700 или в чат "Помощь Онлайн".
Если с упаковкой не было проблем, то полученную карту нужно активировать. Для оперативной активации клиент получит сообщение со ссылкой в "Приват24".
Для этого нужно перейти в нужное меню:
- выбрать карту, войти в ее настройки;
- нажать на пункт "Операции с картой";
- выбрать "Перевыпуск карты", нажать "Пластик";
- ввести номер полученной карты;
- нажать "Активировать карту".
До конца года услуга будет бесплатной, а с 2026 года стоимость сервиса в Украине составит 80 грн, а за рубежом в зависимости от страны — установят дифференцированный тариф.
Ранее мы писали, что в ПриватБанке предусмотрены тарифные изменения. Речь идет о введении платы за популярную услугу с 1 января следующего года.
Также мы рассказывали о правилах заказа наличной валюты для конкретного отделения. В банке уточнили все нюансы, связанные с такой услугой.
Читайте Новини.LIVE!