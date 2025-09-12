Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Перевыпуск карты ПриватБанка — как заказать и активировать

Перевыпуск карты ПриватБанка — как заказать и активировать

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 07:01
Перевыпуск карты ПриватБанка — правила дистанционного заказа и активации
Приложение ПриватБанка на телефоне и карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты госфинучреждения "ПриватБанк" имеют возможность дистанционного оформления карт с доставкой по Украине и за границу. В банке рассказали, какие действуют правила заказа и активации карт.

Об этом говорится на официальном портале госбанка.

Реклама
Читайте также:

Правила дистанционного заказа карт ПриватБанка

Согласно информации банка, клиенты, проживающие в Украине, или находящиеся за рубежом, могут воспользоваться возможностью заказа новых или перевыпуска старых кредитных, дебетовых или премиальных карт в мобильном приложении или на портале "Приват24".

Гражданам доступны на выбор следующие виды банковских карт:

  • "Универсальная"/"Универсальная Gold";
  • карта для выплат (пенсионная, для соцвыплат);
  • карта для выплат Gold;
  • карта "Ключ к счету";
  • премиальная карта.

Для того, чтобы заказать карту в города Украины через "Приват24", необходимо осуществить следующие шаги:

  • открыть меню "Все счета";
  • выбрать необходимую карту для перевыпуска и перейти к ее настройкам";
  • нажать "Заказать карту";
  • выбрать "Доставка по Украине".

Для заказа доставки карты за границу нужно добавить определенные уточнения. А именно:

  • в приложении выбрать карту для перевыпуска, зайти в настройки;
  • нажать "Заказать карту", "Международная";
  • указать адрес доставки, номер телефона страны и email.
  • проверить данные и нажать "Продолжить".

Срок доставки карты по Украине — на следующий день после заказа через "Новую почту", за границу — через "Новую почту" в течение 7-14 дней, через Укрпочту — 7-30 дней.

Правила активации карты и другие нюансы

В случае получения карты ее надо тщательно осмотреть на предмет целостности упаковки. Как правило, их кладут в полиэтиленовый пакет или оригинальную упаковку "Новой почты".

В случае, если упаковка имеет повреждения, ее не стоит активировать. Разрешается возможность замены. Для этого надо обратиться на номер горячей линии 3700 или в чат "Помощь Онлайн".

Если с упаковкой не было проблем, то полученную карту нужно активировать. Для оперативной активации клиент получит сообщение со ссылкой в "Приват24".

Для этого нужно перейти в нужное меню:

  • выбрать карту, войти в ее настройки;
  • нажать на пункт "Операции с картой";
  • выбрать "Перевыпуск карты", нажать "Пластик";
  • ввести номер полученной карты;
  • нажать "Активировать карту".

До конца года услуга будет бесплатной, а с 2026 года стоимость сервиса в Украине составит 80 грн, а за рубежом в зависимости от страны — установят дифференцированный тариф.

Ранее мы писали, что в ПриватБанке предусмотрены тарифные изменения. Речь идет о введении платы за популярную услугу с 1 января следующего года.

Также мы рассказывали о правилах заказа наличной валюты для конкретного отделения. В банке уточнили все нюансы, связанные с такой услугой.

ПриватБанк деньги банки Приват24 банковские карты
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации