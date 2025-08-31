ПриватБанк припинив співпрацю — що буде з грошима

Люди біля банкомата. Фото: УНІАН

В Україні фінансові установи, зокрема й ПриватБанк, можуть в односторонньому порядку відмовитися від ділових стосунків із клієнтами. Найчастіше банки вдаються до таких дій тоді, коли українці довго не користуються послугами.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як можна повернути гроші з рахунків у ПриватБанку.

Чому банк може відмовитися від співпраці

Підстави для розірвання договорів ПриватБанку надають деякі основні закони, серед яких Цивільний кодекс України та Закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Ці міри потрібні, щоб забезпечити фінансову стабільність та безпеку всередині країни.

Як повернути гроші

Коли ПриватБанк розриває договір з клієнтом, то залишає за ним право перевести залишки коштів на рахунок іншого банку, йдеться на сайті фінансової установи. Для цього потрібно прийти до будь-якого відділення банку та надати документи, серед яких:

реквізити рахунку в іншому банку;

документи, які засвідчують право використання коштів на рахунках;

документи, що засвідчують особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

Також клієнт має написати заяву про перерахування залишків коштів.

