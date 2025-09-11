ПриватБанк уточнил правила заказа валюты в конкретное отделение — что стоит знать

Заказ валюты в ПриватБанке — что нужно учесть
В государственном "ПриватБанке" рассказали клиентам правила предварительного заказа наличной валюты на кассу отделения. Также уточнили другие нюансы, в частности, о предусмотренной комиссии в случае дистанционного зачисления или списания средств в зависимости от типа карты, участвующей в валютно-обменной операции.
Об этом говорится на официальном портале госбанка.
Как заказать валюту в отделении ПриватБанка
По информации банка, для того, чтобы заказать валюту в ПриватБанке, клиенты могут воспользоваться или мобильным приложением "Приват24", или позвонить на 3700, или лично посетить отделение банка.
В частности, приложение дает возможность любому клиенту заказать валюту в банк и после этого забрать ее в наиболее удобное время в кассе отделения.
Для того, чтобы сделать предварительный заказ наличной валюты на конкретное отделение, необходимо:
- войти в личный е-кабинет или приложение;
- перейти в раздел "Услуги";
- выбрать пункт "Заказ наличных";
- указать сумму и валюту;
- нажать пункт "Продолжить".
- указать данные о дате, область и нужное отделение;
- подтвердить операцию и проверить внесенную информацию.
Статус заказа можно увидеть в архиве заявок на валюту в разделе "Заказ наличных".
Для заказа на карте должна быть сумма, эквивалентная заказанной сумме наличных (валюта или гривна).
Какие документы необходимы для валютных операций и другие нюансы
По операциям физлиц-резидентов и нерезидентов (покупка, продажа, конвертация) до 400 тыс. грн идентификация осуществляется по желанию клиента. В кассовом чеке зафиксируют только фамилию и имя со слов клиента. На сумму более 400 тыс. грн в день, 800 тыс. грн за семь дней и 2 млн грн за 90 дней необходима полная идентификация и предоставление документов с подтверждением источника происхождения средств.
В зависимости от типа карты может действовать комиссия за зачисление или списание средств с карты. С комиссиями можно ознакомиться в условиях использования карт или уже непосредственно во время самой операции.
ПриватБанк осуществляет операции с валютой по курсу, установленному в банке на дату личного обращения.
Актуальный курс всегда доступен для клиентов:
- на официальном портале банка;
- в кассе отделения;
- в приложении "Приват24";
- в терминалах самообслуживания.
Ранее мы писали, что в этом году не все доллары принимают для обмена в банках или обменниках. В частности, ПриватБанк может отказать в обмене 100 долларов по нескольким причинам.
Также мы рассказывали о фактах сбоев в работе терминалов ПриватБанка во время операций по обмену валюты. Один из клиентов рассказал о таком случае и уточнил, удалось ли вернуть потерянные деньги.
Читайте Новини.LIVE!