Заказ валюты в ПриватБанке — что нужно учесть

Дата публикации 11 сентября 2025 07:01
ПриватБанк уточнил правила заказа валюты в конкретное отделение — что стоит знать
Человек передает валюту. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В государственном "ПриватБанке" рассказали клиентам правила предварительного заказа наличной валюты на кассу отделения. Также уточнили другие нюансы, в частности, о предусмотренной комиссии в случае дистанционного зачисления или списания средств в зависимости от типа карты, участвующей в валютно-обменной операции.

Об этом говорится на официальном портале госбанка.

Читайте также:

Как заказать валюту в отделении ПриватБанка

По информации банка, для того, чтобы заказать валюту в ПриватБанке, клиенты могут воспользоваться или мобильным приложением "Приват24", или позвонить на 3700, или лично посетить отделение банка.

В частности, приложение дает возможность любому клиенту заказать валюту в банк и после этого забрать ее в наиболее удобное время в кассе отделения.

Для того, чтобы сделать предварительный заказ наличной валюты на конкретное отделение, необходимо:

  • войти в личный е-кабинет или приложение;
  • перейти в раздел "Услуги";
  • выбрать пункт "Заказ наличных";
  • указать сумму и валюту;
  • нажать пункт "Продолжить".
  • указать данные о дате, область и нужное отделение;
  • подтвердить операцию и проверить внесенную информацию.

Статус заказа можно увидеть в архиве заявок на валюту в разделе "Заказ наличных".

Для заказа на карте должна быть сумма, эквивалентная заказанной сумме наличных (валюта или гривна).

Какие документы необходимы для валютных операций и другие нюансы

По операциям физлиц-резидентов и нерезидентов (покупка, продажа, конвертация) до 400 тыс. грн идентификация осуществляется по желанию клиента. В кассовом чеке зафиксируют только фамилию и имя со слов клиента. На сумму более 400 тыс. грн в день, 800 тыс. грн за семь дней и 2 млн грн за 90 дней необходима полная идентификация и предоставление документов с подтверждением источника происхождения средств.

В зависимости от типа карты может действовать комиссия за зачисление или списание средств с карты. С комиссиями можно ознакомиться в условиях использования карт или уже непосредственно во время самой операции.

ПриватБанк осуществляет операции с валютой по курсу, установленному в банке на дату личного обращения.

Актуальный курс всегда доступен для клиентов:

  • на официальном портале банка;
  • в кассе отделения;
  • в приложении "Приват24";
  • в терминалах самообслуживания.

Ранее мы писали, что в этом году не все доллары принимают для обмена в банках или обменниках. В частности, ПриватБанк может отказать в обмене 100 долларов по нескольким причинам.

Также мы рассказывали о фактах сбоев в работе терминалов ПриватБанка во время операций по обмену валюты. Один из клиентов рассказал о таком случае и уточнил, удалось ли вернуть потерянные деньги.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
