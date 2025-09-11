ПриватБанк уточнил правила заказа валюты в конкретное отделение — что стоит знать

Человек передает валюту. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В государственном "ПриватБанке" рассказали клиентам правила предварительного заказа наличной валюты на кассу отделения. Также уточнили другие нюансы, в частности, о предусмотренной комиссии в случае дистанционного зачисления или списания средств в зависимости от типа карты, участвующей в валютно-обменной операции.

Об этом говорится на официальном портале госбанка.

Как заказать валюту в отделении ПриватБанка

По информации банка, для того, чтобы заказать валюту в ПриватБанке, клиенты могут воспользоваться или мобильным приложением "Приват24", или позвонить на 3700, или лично посетить отделение банка.

В частности, приложение дает возможность любому клиенту заказать валюту в банк и после этого забрать ее в наиболее удобное время в кассе отделения.

Для того, чтобы сделать предварительный заказ наличной валюты на конкретное отделение, необходимо:

войти в личный е-кабинет или приложение;

перейти в раздел "Услуги";

выбрать пункт "Заказ наличных";

указать сумму и валюту;

нажать пункт "Продолжить".

указать данные о дате, область и нужное отделение;

подтвердить операцию и проверить внесенную информацию.

Статус заказа можно увидеть в архиве заявок на валюту в разделе "Заказ наличных".



Для заказа на карте должна быть сумма, эквивалентная заказанной сумме наличных (валюта или гривна).

Какие документы необходимы для валютных операций и другие нюансы

По операциям физлиц-резидентов и нерезидентов (покупка, продажа, конвертация) до 400 тыс. грн идентификация осуществляется по желанию клиента. В кассовом чеке зафиксируют только фамилию и имя со слов клиента. На сумму более 400 тыс. грн в день, 800 тыс. грн за семь дней и 2 млн грн за 90 дней необходима полная идентификация и предоставление документов с подтверждением источника происхождения средств.

В зависимости от типа карты может действовать комиссия за зачисление или списание средств с карты. С комиссиями можно ознакомиться в условиях использования карт или уже непосредственно во время самой операции.

ПриватБанк осуществляет операции с валютой по курсу, установленному в банке на дату личного обращения.

Актуальный курс всегда доступен для клиентов:

на официальном портале банка;

в кассе отделения;

в приложении "Приват24";

в терминалах самообслуживания.

