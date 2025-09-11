Відео
Замовлення валюти в ПриватБанку — що треба врахувати

Замовлення валюти в ПриватБанку — що треба врахувати

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 07:01
ПриватБанк уточнив правила замовлення валюти в конкретне відділення — що варто знати
Людина передає валюту. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У державному "ПриватБанку" розповіли клієнтам правила попереднього замовлення готівкової валюти на касу відділення. Також уточнили інші нюанси, зокрема про передбачену комісію у разі дистанційного зарахування чи списання коштів, залежно від типу картки, що бере участь у валютно-обмінній операції.

Про це йдеться на офіційному порталі держбанку.

Читайте також:

Як замовити валюту у відділенні ПриватБанку

За інформацією банку, для того, щоб замовити валюту в ПриватБанку, клієнти можуть скористатися або мобільним застосунком "Приват24", або зателефонувати на 3700, або особисто відвідати відділення банку.

Зокрема, застосунок дає можливість будь-якому клієнту замовити валюту в банк та після цього забрати її в найбільш зручний час у касі відділення. 

Для того, щоб зробити попереднє замовлення готівкової валюти на конкретне відділення, необхідно:

  • увійти в особистий е-кабінет чи застосунок;
  • перейти в розділ "Послуги";
  • обрати пункт "Замовлення готівки";
  • вказати суму і валюту;
  • натиснути пункт "Продовжити".
  • вказати дані про дату, область та потрібне відділення;
  • підтвердити операцію та перевірити внесену інформацію.

Статус замовлення можна побачити в архіві заявок на валюту в розділі "Замовлення готівки".
   
Для замовлення на картці має бути сума, еквівалентна замовленій сумі готівки (валюта чи гривня).

Які документи необхідні для валютних операцій та інші нюанси

За операціями фізосіб-резидентів та нерезидентів (купівля, продаж, конвертація) до 400 тис. грн ідентифікація здійснюється на бажання клієнта. У касовому чеку зафіксують лише прізвище та ім'я зі слів клієнта. На суму понад 400 тис. грн на день, 800 тис. грн за сім днів та 2 млн грн за 90 днів необхідна повна ідентифікація та надання документів з підтвердженням джерела походження коштів.

Залежно від типу картки може діяти комісія за зарахування чи списання коштів. З комісіями можна ознайомитися в умовах використання карт або вже безпосередньо під час самої операції.

ПриватБанк здійснює операції з валютою за курсом, установленим у банку на дату особистого звернення.

Актуальний курс завжди доступний для клієнтів:

  • на офіційному порталі банку;
  • у касі відділення;
  • у застосунку "Приват24";
  • у терміналах самообслуговування.

Раніше ми писали, що цьогоріч не всі долари приймають для обміну в банках чи обмінниках. Зокрема, ПриватБанк може відмовити в обміні 100 доларів з кількох причин. 

Також ми розповідали про факти збоїв в роботі терміналів ПриватБанку під час операцій з обміну валюти. Один із клієнтів розповів про такий випадок та уточнив, чи вдалося повернути втрачені гроші. 

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
