УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Головна Фінанси Перевипуск карти ПриватБанку — як замовити та активувати

Перевипуск карти ПриватБанку — як замовити та активувати

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 07:01
Перевипуск карти ПриватБанку — правила дистанційного замовлення та активації
Застосунок ПриватБанку на телефоні та картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти держфінустанови "ПриватБанк" мають можливість дистанційного оформлення карт з доставкою по Україні та за кордон. У банку розповіли, які діють правила замовлення та активації карток. 

Про це йдеться на офіційному поталі держбанку.

Читайте також:

Правила дистанційного замовлення карт ПриватБанку

Згідно з інформацією банку, клієнти, які мешкають в Україні, або перебувають за кордоном, можуть скористатися можливістю замовлення нових чи перевипуску старих кредитних, дебетових або преміальних карт у мобільному застосунку чи на порталі "Приват24". 

Громадянам доступні на вибір такі види банківських карт:

  • "Універсальна"/"Універсальна Gold";
  • карта для виплат (пенсійна, для соцвиплат);
  • карта для виплат Gold;
  • карта "Ключ до рахунку";
  • преміальна карта.

Для того, щоб замовити карту в міста України через "Приват24", необхідно здійснити такі кроки:

  • відкрити меню "Усі рахунки";
  • обрати необхідну карту для перевипуску та перейти до її налаштувань";
  • натиснути "Замовити картку";
  • обрати "Доставка по Україні".

Для замовлення доставки карти за кордон потрібно додати певні уточнення. А саме:

  • у застосунку вибрати карту для перевипуску, зайти в налаштування;
  • натиснути "Замовити картку", "Міжнародна";
  • вказати адресу доставки, номер телефону країни та email.
  • перевірити дані та натиснути "Продовжити".

Термін доставки карти по Україні — наступного дня після замовлення через "Нової пошту", за кордон — через "Нову пошту" упродовж 7–14 днів, через Укрпошту — 7–30 днів.

Правила активації картки та інші нюанси

У разі отримання карти її треба ретельно оглянути на предмет цілісності пакування. Як правило, їх кладуть в поліетиленовий пакет чи оригінальне пакування "Нової пошти".

У разі, якщо пакування має пошкодження, її не варто активувати. Дозволяється можливість заміни. Для цього треба звернутися на номер гарячої лінії 3700 чи в чат "Допомога Онлайн".

Якщо з пакування не було проблем, то отриману картку потрібно активувати. Для оперативної активації клієнт отримає повідомлення з посиланням у "Приват24".

Для цього треба перейти у потрібне меню:

  • обрати карту, увійти в її налаштування;
  • натиснути на пункт "Операції з карткою";
  • обрати "Перевипуск карти", натиснути "Пластик";
  • ввести номер отриманої картки;
  • натиснути "Активувати картку".

До кінця року послуга буде безкоштовною, а з 2026 року вартість сервісу в Україні становитиме 80 грн, а за кордоном залежно від країни — встановлять диференційований тариф.

Раніше ми писали, що в ПриватБанку передбачені тарифні зміни. Йдеться про введення плати за популярну послугу з 1 січня наступного року. 

Також ми розповідали про правила замовлення готівкової валюти для конкретного відділення. У банку уточнили всі нюанси, пов'язані з такою послугою.

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
