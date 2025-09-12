Перевипуск карти ПриватБанку — правила дистанційного замовлення та активації

Перевипуск карти ПриватБанку — як замовити та активувати
Клієнти держфінустанови "ПриватБанк" мають можливість дистанційного оформлення карт з доставкою по Україні та за кордон. У банку розповіли, які діють правила замовлення та активації карток.
Про це йдеться на офіційному поталі держбанку.
Правила дистанційного замовлення карт ПриватБанку
Згідно з інформацією банку, клієнти, які мешкають в Україні, або перебувають за кордоном, можуть скористатися можливістю замовлення нових чи перевипуску старих кредитних, дебетових або преміальних карт у мобільному застосунку чи на порталі "Приват24".
Громадянам доступні на вибір такі види банківських карт:
- "Універсальна"/"Універсальна Gold";
- карта для виплат (пенсійна, для соцвиплат);
- карта для виплат Gold;
- карта "Ключ до рахунку";
- преміальна карта.
Для того, щоб замовити карту в міста України через "Приват24", необхідно здійснити такі кроки:
- відкрити меню "Усі рахунки";
- обрати необхідну карту для перевипуску та перейти до її налаштувань";
- натиснути "Замовити картку";
- обрати "Доставка по Україні".
Для замовлення доставки карти за кордон потрібно додати певні уточнення. А саме:
- у застосунку вибрати карту для перевипуску, зайти в налаштування;
- натиснути "Замовити картку", "Міжнародна";
- вказати адресу доставки, номер телефону країни та email.
- перевірити дані та натиснути "Продовжити".
Термін доставки карти по Україні — наступного дня після замовлення через "Нової пошту", за кордон — через "Нову пошту" упродовж 7–14 днів, через Укрпошту — 7–30 днів.
Правила активації картки та інші нюанси
У разі отримання карти її треба ретельно оглянути на предмет цілісності пакування. Як правило, їх кладуть в поліетиленовий пакет чи оригінальне пакування "Нової пошти".
У разі, якщо пакування має пошкодження, її не варто активувати. Дозволяється можливість заміни. Для цього треба звернутися на номер гарячої лінії 3700 чи в чат "Допомога Онлайн".
Якщо з пакування не було проблем, то отриману картку потрібно активувати. Для оперативної активації клієнт отримає повідомлення з посиланням у "Приват24".
Для цього треба перейти у потрібне меню:
- обрати карту, увійти в її налаштування;
- натиснути на пункт "Операції з карткою";
- обрати "Перевипуск карти", натиснути "Пластик";
- ввести номер отриманої картки;
- натиснути "Активувати картку".
До кінця року послуга буде безкоштовною, а з 2026 року вартість сервісу в Україні становитиме 80 грн, а за кордоном залежно від країни — встановлять диференційований тариф.
