ПриватБанк готовит изменения для клиентов с 1 января 2026 года — что стоит знать

Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В государственном "ПриватБанке" готовят некоторые тарифные изменения для клиентов с 1 января 2026 года. Речь идет о введении фиксированной стоимости на одну из популярных услуг, которая сейчас предоставляется на бесплатной основе.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка.

Что изменится для клиентов ПриватБанка с 1 января 2026 года

Согласно планам финучреждения, изменения ожидаются в тарифной политике по отправке банковских карт по Украине и в ряд стран, начиная с 2026 года.

По данным банка, предполагается установление фиксированной оплаты в 80 грн вместе с НДС за доставку карт в города Украины и дифференцированные тарифы за сервис по международной отправке перевыпущенных банковских карт.

Сейчас финучреждение предоставляет возможность оформления соответствующей услуги на бесплатной основе по Украине и за границу до 31 декабря 2025 года. Доступны до шести видов заказов в год независимо от типа карты:

карта "Универсальная";

карта "Универсальная Gold";

карта для выплат (пенсионная, для соцвыплат);

карта для выплат Gold (в том числе и пенсионная, для социальных выплат и т.д.);

карта "Ключ к счету";

премиальная карта.

Как осуществить заказ доставки карты

ПриватБанк отправляет банковские карты по всей Украине и в 48 стран мира. Клиенты могут осуществить перевыпуск действующей карты или открыть новую цифровую карту в приложении "Приват24" и заказать доставку пластиковой.

Заказать карты ПриватБанка можно в несколько кликов. Для этого необходимо:

открыть меню "Все карты";

найти необходимую карту для перевыпуска;

зайти в настройки карты;

нажать "Заказать карту";

заказать доставку карты.

Продолжительность доставки по Украине — на следующий день в почтовые отделения, за рубежом курьером "Новой почты" — от одной до двух недель, "Укрпочтой" — от одной недели до 30 дней.

"При получении, пожалуйста, проверьте, не повреждена ли упаковка. Карты мы доставляем в полиэтиленовом пакете или оригинальной упаковке "Новой почты". Если при получении карты вы заметили, что упаковка отличается или есть повреждения, не активируйте ее", — говорится в сообщении.

