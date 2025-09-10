ПриватБанк готовит изменения для клиентов с 1 января 2026 года — что стоит знать

ПриватБанк готовит тарифные изменения с января 2026 года — детали
В государственном "ПриватБанке" готовят некоторые тарифные изменения для клиентов с 1 января 2026 года. Речь идет о введении фиксированной стоимости на одну из популярных услуг, которая сейчас предоставляется на бесплатной основе.
Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка.
Что изменится для клиентов ПриватБанка с 1 января 2026 года
Согласно планам финучреждения, изменения ожидаются в тарифной политике по отправке банковских карт по Украине и в ряд стран, начиная с 2026 года.
По данным банка, предполагается установление фиксированной оплаты в 80 грн вместе с НДС за доставку карт в города Украины и дифференцированные тарифы за сервис по международной отправке перевыпущенных банковских карт.
Сейчас финучреждение предоставляет возможность оформления соответствующей услуги на бесплатной основе по Украине и за границу до 31 декабря 2025 года. Доступны до шести видов заказов в год независимо от типа карты:
- карта "Универсальная";
- карта "Универсальная Gold";
- карта для выплат (пенсионная, для соцвыплат);
- карта для выплат Gold (в том числе и пенсионная, для социальных выплат и т.д.);
- карта "Ключ к счету";
- премиальная карта.
Как осуществить заказ доставки карты
ПриватБанк отправляет банковские карты по всей Украине и в 48 стран мира. Клиенты могут осуществить перевыпуск действующей карты или открыть новую цифровую карту в приложении "Приват24" и заказать доставку пластиковой.
Заказать карты ПриватБанка можно в несколько кликов. Для этого необходимо:
- открыть меню "Все карты";
- найти необходимую карту для перевыпуска;
- зайти в настройки карты;
- нажать "Заказать карту";
- заказать доставку карты.
Продолжительность доставки по Украине — на следующий день в почтовые отделения, за рубежом курьером "Новой почты" — от одной до двух недель, "Укрпочтой" — от одной недели до 30 дней.
"При получении, пожалуйста, проверьте, не повреждена ли упаковка. Карты мы доставляем в полиэтиленовом пакете или оригинальной упаковке "Новой почты". Если при получении карты вы заметили, что упаковка отличается или есть повреждения, не активируйте ее", — говорится в сообщении.
Напомним, клиенты ПриватБанка могут не переплачивать за одну из услуг почти 500 грн ежегодно. Речь идет о возможности отказа от сервиса "Все SMS".
Ранее мы писали, что у ПриватБанка есть возможность опротестования финансовых операций. Речь идет о процедуре Chargeback, которая имеет определенные нюансы.
Читайте Новини.LIVE!