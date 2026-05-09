Долги по наследству: придется ли наследнику выплачивать алименты

Вопрос наследства никогда не теряет своей актуальности. Но иногда, получая наследство, украинцы выясняют, что им досталось не только имущество, но и долги умершего. Важно знать, что по наследству передаются не вся задолженность.

Можно ли получить в наследство долги по алиментам

Как объяснили в ведомстве, некоторые обязательства не входят в состав наследства. Например, после смерти прекращается обязанность платить алименты на ребенка или нетрудоспособных родителей. Все потому, что за выплату алиментов отвечает особосто конкретный человек, поэтому наследникам не придется отдавать деньги чужому ребенку.

Но если на момент смерти уже существовала задолженность по уплате алиментов за предыдущие периоды — это денежный долг, который может получить наследник в пределах стоимости наследственного имущества. Особенно если долг подтвердили суд или органы государственной исполнительной службы.

Что еще стоит знать

Напомним, минимальная сумма алиментов в мае составляет не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. В денежном эквиваленте это:

по 1 408,5 гривен ежемесячно — для детей в возрасте до шести лет;

по 1 756 гривен в месяц — для детей в возрасте от шести до 18 лет.

Деньги ребенку один из родителей должен выплачивать до его совершеннолетия.

